シナモロール、純金になっちゃった！デビュー20周年記念メダルを胸にどうぞ♪

2022年サンリオキャラクター大賞で1位に輝いた『シナモロール』が、純金メダルに姿を変えて、あなたのもとへやってくる! キラキラの金色シナモロールの魅力に迫ります!

サンリオの人気キャラクター「シナモロール」のデビュー20周年を記念して限定デザインの「純金メダルペンダント」が登場する。

『シナモロール』は、2022年に誕生から20周年を迎えるサンリオの人気キャラクター。ふわふわな白いこいぬの男のコで、ある日、空からフワフワ飛んできたところを、「カフェ・シナモン」のお姉さんに見つけられ、そのままいっしょに住むことに。シッポがまるでシナモンロールのようにくるくる巻いているので、「シナモン」という名前をつけてもらった可愛いコだ。

毎年行われるサンリオキャラクター大賞では何と3年連続1位を獲得するほどの人気を誇るシナモロールがデザインされた「純金メダルペンダント」は世界で500枚だけのスペシャルアイテム。

純金ならではの光沢のあるメダルを鏡面仕上げとツヤ消し仕上げでコントラストでふわふわで愛らしい「シナモロール」の姿を、繊細に表現した大変美しい仕上がりとなっている。

99.99%以上の純度を誇る純金で制作されており、優れたコイン製造技術を持つイギリスの伝統ある造幣局、「ポブジョイ・ミント」(英国)が製造。

純金メダルをとりまくフレームはすべて18金製で、無垢な純金にキズが付かないように両面クリスタル強化ガラスで保護されている。

表と裏、ふたつの表情が楽しめるリバーシブルデザインを楽しむことができ、『シナモロール』20周年記念ロゴ入り特製ケースに入ってお届けされる。

本アイテムはジャパンゴールド社の特別企画品で、メダルの製造証明書が付属する本物の純金メダル。

金色に輝くシナモンを連れてお出かけしちゃいませんか?

☆「20周年記念シナモロール 純金メダルペンダント」着用イメージなどを見る(写真4点)>>>

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L635265