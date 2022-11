優れたミュージックビデオを表彰する音楽アワード「MTV VMAJ 2022」の受賞者が出演するスペシャルイベント「MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-」が2日、都内で開催され、年間で最も優れた作品「Video of the Year」にSEKAI NO OWARIの「Habit」が選ばれた。

SEKAI NO OWARI (C)岸田哲平

「MTV VMAJ」は、 年間の優れたミュージックビデオを表彰する音楽アワードで、 今年で21回目。 この1年に世に送り出された数々のミュージックビデオの中から、 18部門の最優秀作品と10部門の特別賞を選出。 さらに受賞作品の中から、 年間で最も優れた作品「Video of the Year」を決める一般投票を、 10月14日~10月28日の期間で受け付けた。

各部門の受賞アーティスト10組の華やかで個性豊かなステージに加え、 クリープハイプ、 バルーンも電撃参加し、 受賞の喜びをコメント。 さらに、 当日のサプライズゲストとしてSEKAI NO OWARIが登場した。 演奏したのはSNSで大反響を呼び、 YouTubeではMVの再生回数が邦楽バンド史上最速で1億回を達成したことで有名な「Habit」。 話題となった高難易度のダンスを、 振付を担当したパワーパフボーイズ含む総勢16人のダンサーとともにFukaseが披露した。

そして、「Video of the Year」にSEKAI NO OWARIの「Habit」が決定。Fukaseは「まさかこのMVがこんな素晴らしい賞をいただけるとは思ってなかったのですが、 このMVは、僕たちだけじゃなくて、監督の池田大と、振り付けのパワーパフボーイズと、3グループで作りました。夜中のスタジオでみんなでダンスの練習をしたり、振り付けを話していた時に、こんな素晴らしい賞をいただけるとは夢にも思ってなかったので、すごくうれしいですし、このMVは、僕たちをまた新しいステージに連れて行ってくれたなと思っています」と喜びを述べ、「パワーパフボーイズのみんな、監督の池田大、感謝してます。ありがとうございます」と語った。

「MTV VMAJ 2022」の模様は 、MTVにて11月19日20時より放送、 同時にオンライン動画配信サービス・Huluでも独占配信される。