『ハリー・ポッター』サリュとのコラボアイテムでクリスマスをもっと楽しく♪

インテリア雑貨ブランド「salut!(サリュ)」より、『ハリー・ポッター』とのコラボレーションアイテムが登場! リースやフラッグ、さまざまなオーナメントでクリスマスを彩ろう♪

『ハリー・ポッター』シリーズは、J.K.ローリングにより生み出されたファンタジー小説。本作をベースにした映画シリーズは2001年から2011年までに全8作が製作され、大ヒットシリーズとなった。

本シリーズは世界中で愛され、現在も人々を魅了し続けている。

そんな『ハリー・ポッター』シリーズに登場する、ホグワーツ魔法魔術学校の4寮のエンブレムをモチーフとしたクリスマスアイテムが登場!

劇中に出てくる組分け帽子のオブジェや、ロンドンのキングスクロス駅にある9と3/4番線、ダイアゴン横丁のオリバンダーの店をイメージした看板オブジェ。トランク、忍びの地図のタペストリーなど、映画の名シーンを思い出す魅力的なアイテムたちが勢揃い!

salut!でしか買えない全32アイテムで、特別なクリスマスを演出してみてはいかが?

