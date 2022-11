「現金と電子マネー 使い分けの境界線」は？ SCANDAL・HARUNA「1,000円以上だと現金かな」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。10月31日(月)の配信では、モノゴトの境界線について考察していく人気コーナー「境界線協会」をお届け。今回のテーマは「現金と電子マネー 使い分けの境界線」です。HARUNA:今回は「Catch up 境界線協会」、2022年「秋の例会」を開かせていただきます。あるようでない、ないようである、それがモノゴトの境界線。人によって、地域によって、その線引きはさまざま。そんな「境界線」について真剣に考えていこうと。それが「境界線協会」です。「Association of Borderline on Catch up」、略して「ABC」いや「バウンダリーバウンダリー」。メンバー4人は「協会理事」、リスナーの皆さんは自動的に「会員」、メールが紹介された「会員」は「特別会員」となります。それでは早速「境界線協会」に寄せられたメールを紹介していきましょう。<リスナーからのメッセージ・RN.ざきたす>SCANDALのみなさん、こんばんは! 最近「Catch up」を聴きはじめた者です! #65の配信回まで聴きました。めっちゃおもしろいです! 今では月曜日の楽しみです!さて、境界線協会役員であるSCANDALのみなさんにお伺いします。ワードの境界線ではないのですが、SCANDALのみなさんは「現金と電子マネーの使い分けの境界線」はありますか?僕は現金主義者で、この前とある植物園のカフェに行ったときに、現金払いができなくて注文ができませんでした。これがデートじゃなくて良かったです(笑)。デートなら間違いなくふられていましたよね?RINA:そんなことはないよ、ふられないって。HARUNA:現代社会において“なるほど”って感じのテーマだよね。現金と電子マネーの境界線。RINA:うんうん、電子マネーで支払うことのほうが今は多いかも。HARUNA:増えてきたよね。MAMI:ひとりで買い物をしたりとか、カフェに入ったりするときは、確かに電子マネーだけど、みんなでご飯に行ったりするときは、やっぱり現金を持っておかないとね。HARUNA:それはそうだよね。割り勘をするときとかね。MAMI:うん。アプリで送金とかもできるけど、やっぱり現金かな。TOMOMI:みんなが送金できるわけではないからね。HARUNA:でも「送金」って、だいぶ増えてきたよね。RINA:増えたね。TOMOMI:なんか小銭を大量に持ってる日とかは、やっぱり小銭を使いたくなるよね。重たいから。HARUNA:1,000円以上だとって感じかなあ。RINA:1,000円以上やと、なに?HARUNA:1,000円以上だと現金かな。コンビニとかに入って、お水1本買うときは、電子マネーで支払ったほうがいいかなあ。MAMI:電子マネーが普及してきてからは、現金を持つのを忘れることってあるよね。HARUNA:あるあるー。MAMI:財布にいくら入っているかすら、わかってないかも。「境界線協会」は、SCANDAL 4人の生活におけるルールや知恵、工夫を垣間見れるところも面白いんです。アプリで送金することで、割り勘も完了できてしまう時代。皆さんも「送金」使ってますか?<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056