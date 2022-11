クレヨン、キンモクセイ、ハンバーグの肉汁…!?「無意識に嗅いじゃう」匂いってある？

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。11月1日(火)の放送は、『LINEで話さない?』をテーマにお届けしました。10代のリスナーからLINEで届いたメッセージのなかから、「好きな匂い」についての質問と、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の回答を紹介します。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! は、ツイッター、インスタグラム、YouTubeチャンネル、LINE、TikTokと、さまざまなSNSを使い分けています。みんなは、何でSCHOOL OF LOCK! の情報を取り入れているんだろうか?ぺえ教頭:気になるね。こもり校長:俺は、ツイッターが多いかな。ぺえ教頭:私はツイッターとLINE。こもり校長:今夜は、(普段、リスナーがメッセージを投稿している)学校掲示板も動いているんだけど、LINEを使った授業をおこないます。SCHOOL OF LOCK! の教室である学校掲示板に書き込むのは、勇気がいるとか恥ずかしいという生徒(リスナー)がいるのは知ってるよ。そしてLINEの場合は、他の人に知られずSCHOOL OF LOCK! に直接送ることができるから、簡単に送信できるよな、という感じ。ぺえ教頭:はい。こもり校長:なので今夜は、学校掲示板には登録していないけどLINEの友達登録はしています、みたいな生徒の話を聞いていきたいなと思います! どんなことでもいいので、気軽にSCHOOL OF LOCK! のLINEアカウントにメッセージを送ってください。突然なんですけど、私はクレヨンの匂いがとても好きなんです。みんなに言っても理解してもらえないんですけど、たまにクレヨンの箱を開けて匂いを嗅いでいます。校長と教頭は「この匂いが好き」というのはありますか?(17歳)ぺえ教頭:クレヨンわかるわよ。こもり校長:本当? 俺はちょっと苦手だな。ぺえ教頭:いい匂いだと思って嗅いで喜んでいるわけではないのよ。でも嗅ぎ続けたくなるみたいな……クーピーじゃだめなのよ。こもり校長:サラっとしたやつね。ぺえ教頭:そう。表面がツルツルしたやつ。それよりも、脂っこいクレヨンの香りが好きだね。ぺえ教頭:あとは、ガソリンスタンドの匂いが好きだね。こもり校長:俺は年々ダメになってきちゃった。昔は大好きだったけど。ぺえ教頭:父がガソリンスタンドに行くときは、車に乗せてもらって一緒に行ってた。で、窓を開けてすんごい吸い込んで……あんまりよくないのかもしれないけど(笑)。こもり校長:お父さんもびっくりしただろうね(笑)。ぺえ教頭:灯油じゃなくてガソリンなのよ。最近嗅いでないから懐かしいわ。こもり校長:俺も考えてるんだけど……最近ないかも。無意識に嗅いじゃう匂いってことでしょ?ぺえ教頭:中毒性があるみたいなね。こもり校長:好きな匂いで言うと、そりゃキンモクセイとか、ハンバーグの肉汁とか……。ぺえ教頭:待って、それ全然おもしろいよ。ハンバーグの肉汁!?こもり校長:だって、食べ物の匂いだよ。おもしろくないでしょ。ぺえ教頭:ハンバーグの匂いだったらわかるけど。こもり校長:ハンバーグを切った肉汁の、ちょっと脂っぽい匂いがあるじゃん。肉々しいほうじゃなくて。ぺえ教頭:はぁ~汁ね……私は気づいたら、ハンバーグは口の中にあるから。こもり校長:なるほどね。ぺえ教頭:なるほどね、って(笑)。もうちょっとあるじゃない! けっこう頑張ってしゃべってんのよ!こもり校長:ごめんごめん(笑)。LINEでメッセージを届けたリスナーのなかから・「最近クリぼっちを避けるためかカップルが急増していて、私も好きな人にアクションを起こすべきか悩んでいる」という16歳・「部活の半分以上の人がやる気がなくて、大会もあるので困っている」という12歳・「高校で放送部に入っているけど、生放送ではうまくいかないこともあるのでアドバイスをもらいたい」という15歳と電話をつなぎ、一緒に解決方法を考えました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/