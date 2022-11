「もう言わないでください！」SOL!こもり校長がプレッシャーに感じるレッテル

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。10月31日(月)の放送は、「レッテル」をテーマにお届けしました。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭も、本来の姿とは異なる“レッテル”を貼られているといいます。前編の記事では、ぺえ教頭が話したオネエというレッテルや、こもり校長の「“明るい”というレッテルと貼られていると思っていたけど、そうではなかった」というエピソードを紹介。後編では、GENERATIONS from EXILE TRIBEのメンバーでもあるこもり校長が、続いて話した場面を紹介します。こもり校長:もう1個あったわ。めちゃくちゃすごいレッテルが。ぺえ教頭:言って大丈夫なの!?こもり校長:大丈夫なんだけど……(笑)。(所属事務所が)LDHというので、会う人会う人に「ライブ前はめちゃくちゃ体を絞ったり大変なんですよね?」って言われるの。たしかに先輩たちはものすごいから、普通の人じゃないぐらいやっているから、「LDHといえば」というのはわかるんだけど……。俺、そんなにやってないのね。ぺえ教頭:近くで見ているけど、そうだよね。こもり校長:特にやんない派なんだけどね。この前HIROさんに久しぶりに会ったら、「もう少しトレーニングしたほうがいいんじゃない」って言われるくらいやんないの。ぺえ教頭:(笑)。こもり校長:でも、他のタレントさんに「LDHさんって大変ですよね」って言われたときに、「そんなことないですよ」は先輩の名誉に泥を塗ることになるじゃん。だから、「そうなんですよねぇ」「人によって違うんですけど」って。ぺえ教頭:一応言うんだ(笑)。こもり校長:という嘘をついてる……。ぺえ教頭:事務所にあるジムで、めちゃくちゃ走っているイメージあるもんね。こもり校長:そんなん、長らくやってない(笑)。ぺえ教頭:これは、レッテルだわ(笑)。こもり校長:これを聴いた人、もう言わないでください! プレッシャーなんです……(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/