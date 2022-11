INI・髙塚大夢 ラジオで大学卒業を報告 仕事と両立しながら「ラストスパート頑張ってました」

INIの髙塚大夢が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。2ヵ月ぶりの登場ということで、INIの活動やプライベートなど、近況を報告しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」10月31日(月)放送分)髙塚:9月に大学を卒業しました! 半年(遅れて)……オーディションを受けてたときだけ休学してたので、先月卒業したんですけれども。いや~、本当に大変でしたね。真面目なほうではなかったので、INIになって(大学に)復帰してからも単位残ってまして(笑)。本当に目まぐるしく忙しいなか、時間を見つけてラストスパート頑張ってました!メンバーも温かく見守って支えてくれて……いろんな人に感謝したいですね。親にも、「この道を進むなら、大学だけは卒業しなさいね」って言われてたし。いろいろわがまま言ってのこういう道だったので、大学卒業っていうことを踏まえて、親孝行もできたのかなって思いますね。自分も大学は絶対卒業しようと思ってたので、一安心という感じですね。大学は……すごくいい4年間でした。楽しかったのはもちろんですけど、いろんな葛藤みたいなのも、自分のなかにあったりとかして。本当にいろいろ悩みまくったし、いろんな楽しいこともしたし。人生23年間の中でも密度の濃い4年間だったな、って思います。自分の気持ちは、新しいスタートをまた切った感じがしてて、すごくいま前を向いてますね。いままでは……INIになったけどまだ学生でもあるから、“学生 兼 INI”みたいな感じで、お仕事との両立っていう心境だったんです。でもこれからは、この道一筋という気持ちで頑張ります! これからが本領発揮ですね。期待していてください!髙塚:2022年の音楽シーンを彩ったミュージックビデオを表彰するアワードのスペシャルイベント『MTV VMAJ 2022 -THE LIVE-』に、Special Live Actとして髙塚大夢ソロで出演させていただくことになりました! ありがとうございます!!これ、めちゃめちゃ嬉しかったんですよ! INIになってからも「歌のお仕事できたらなぁ」とずっと思ってたので、こうしてソロでSpecial Live Actとしてステージに立てるっていうのは、さっき話してた通り、新しい1歩を踏み出してるような感覚です。今回は、歌1本でしかも1人でっていうことなので、INIを背負ってるような感じです。すごく緊張しますけど、めちゃめちゃ楽しみですね。ちなみに、僕がソロで出るのが11月3日なんですけれども、前日の11月2日に開催される『MTV VMAJ 2022』には、INIとしても出演させていだきます!髙塚:最近は(12月に開催される)ツアーの準備もしてますよ! 「こんなに早くツアーができるのか!」という気持ちで、すごい嬉しかったですね。ファンのみなさんサマサマだなっていうのをすごく感じたし、めちゃめちゃ楽しみです。そして、アルバム(12月14日発売のファーストアルバム『Awakening』)の発表もありました。制作も頑張っております!最近はもう練習の毎日です。10月、本当にハードでした! 11人で頑張ってましたね。密度の濃い1ヵ月だった気がする。11月も頑張っていきましょう!「INI LOCKS!」は、5週目がある月の最終週に放送。今回は10月31日(月)から11月3日(木・祝)までの4日間にわたってお届けします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/