川上泰樹・伏瀬原作による劇場アニメ「劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編」の本予告映像が解禁された。

本予告映像は魔国連邦(テンペスト)の面々が、毒で侵されたラージャ小亜国へと向かうシーンからスタート。ラージャに到着し、毒の原因を探るリムルは古い魔法陣を発見。その後、ラージャに出入りしている行商人のラキュアが「計画が台無しにされた!」と激昂していたことから、この国には何か裏があることが見えてきて……。

またMindaRynが歌う主題歌 「Make Me Feel Better」の音源と、歌唱風景の写真も公開。MindaRynからは曲について「仲間との絆や冒険が終わった後のさわやかな気持ちを感じられる一曲になっています」とコメントが到着した。

さらに同作がアメリカ合衆国、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ共和国、カナダ、フランス、ドイツ、韓国、台湾、香港、中南米ほかでも12月より順次上映されることも決定。今後、さらに国と地域を拡大して上映される予定だ。

MindaRyn(マイダリン)コメント

「Make Me Feel Better」は、仲間との絆、仲間との強いつながりを歌った曲なので、すごく雰囲気が明るくて、希望が感じられる歌詞とメロディーです。大変なことを仲間たちと一緒に乗り越えたあと、その先にある幸せを想いながら歌いました。「光の向こう」という歌詞がこの曲のキーワードだと思っていて、その歌詞をリピートしているのですが、歌い方が少しずつ変わっています。

この曲のテーマは“仲間との絆”がメインなので、映画の中で描かれているリムルとテンペストの仲間たちの絆や、ヒイロとベニマルの絆など、大切な人のためなら何があっても乗り越えられるという感じが、とてもリンクしているなと思います。

注目してほしい歌詞は「Thinking of you, I got myself back」という部分です。この歌詞は「あなたのことを考えて、自分を

取り戻した」という意味で、劇場版の中でヒイロが昔の仲間のことを思い出すシーンがあるのですが、この劇場版を見終わった後、この曲を聴いて、あらためてその歌詞に注目して聴いてもらいたいです。

今回は劇場版ということで、アニメからスケールアップしていると思うので、とってもワクワクしています。私も早く映画館で観たいです。「Make Me Feel Better」は、仲間との絆や冒険が終わった後のさわやかな気持ちを感じられる一曲になっています。

ぜひ、主題歌も映画と一緒に劇場で楽しんで下さい!!

「劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編」

2022年11月25日(金)公開

スタッフ

原作:川上泰樹・伏瀬・みっつばー「転生したらスライムだった件」(講談社「月刊少年シリウス」連載)

ストーリー原案:伏瀬

アニメーション制作:エイトビット

配給:バンダイナムコフィルムワークス

キャスト

リムル:岡咲美保

ベニマル:古川慎

智慧之王:豊口めぐみ

ヴェルドラ:前野智昭

シュナ:千本木彩花

シオン:M・A・O

ソウエイ:江口拓也

ハクロウ:大塚芳忠

クロベエ:柳田淳一

リグルド:山本兼平

ゴブタ:泊明日菜

ランガ:小林親弘

ゲルド:山口太郎

ガビル:福島潤

ディアブロ:櫻井孝宏