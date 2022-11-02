歌手の郷ひろみとお笑い芸人の3時のヒロイン(福田麻貴 / かなで)が、31日、都内で行われた「にしたんクリニック新CM発表会」に登場した。
（オススメ動画）
🎬3時のヒロイン＆郷ひろみ、”分身人形”とともに躍動感溢れるダンス！ 「にしたんクリニック」新CM＆メイキング映像公開
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🎬3時のヒロイン＆郷ひろみ、ギラギラ衣装で躍動感溢れるダンス！ 「にしたんクリニック」新TVCM『タンバリンダンス編』＆メイキング映像公開
https://youtu.be/vZCKr9sR3ms
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