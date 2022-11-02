清水尋也、磯村勇斗、栗田航兵(OCTPATH)、四谷真佑(OCTPATH)、モリ・マサ監督が29日、『カメの甲羅はあばら骨』 公開記念＜祝＞ニューボーン舞台挨拶に登場した。
◆『カメの甲羅はあばら骨』 絶賛上映中！
配給：イオンエンターテイメント、アスミック・エース
©︎2022 カメの甲羅はあばら骨製作委員会 ©︎川崎悟司 / SBクリエイティブ
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