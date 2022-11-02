映画『貞子DX』(10月28日公開)の公開御礼舞台挨拶が29日に都内で行われ、小芝風花、川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、黒羽麻璃央、池内博之、木村ひさし(監督)、貞子が登場した。
（記事＆写真）
📸小芝風花、貞子からの丁寧な手紙に感動!? 川村壱馬は甘い言葉で「成仏しないでよ」
https://news.mynavi.jp/article/20221029-2498607/
（オススメ動画）
🎬THE RAMPAGE川村壱馬、小芝風花に優しく手を差し伸べる ファンにも爽やかな笑顔で手を振り退場 映画『貞子DX』完成披露試写会
https://youtu.be/Zv3fuu_j6ys
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