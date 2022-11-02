2021年4月まで宝塚歌劇団雪組トップスターとして活躍した望海風斗の20th Anniversaryドラマティックコンサート『Look at Me』が2022年10月20日より東京国際フォーラムで開幕する。開幕に先駆け同日、公開ゲネプロが行われた。
【公演日程】
東京：10月20日～27日 東京国際フォーラムホールC
名古屋：11月3日〜6日 ウイングあいち
大阪：11月10日〜13日 梅田芸術劇場 メインホール
福岡：11月23日〜24日 キャナルシティ劇場
公式サイト: https://nozomi210.com/lookatme/
構成：竹村武司
演出：ウォーリー木下
音楽監督：武部聡志
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