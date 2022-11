ELLEGARDENのニューアルバム(タイトル未定)の発売日が12月21日に決定した。

本作は2006年に発売された「ELEVEN FIRE CRACKERS」以来約16年ぶりとなるアルバムで、すでに先行配信されている楽曲「Mountain Top」「Strawberry Margarita」を含む全11曲が収録される。

また11月末に初の長編ドキュメンタリー映画「ELLEGARDEN : Lost & Found」がAmazon Prime Videoで独占配信されることが決定した。映画はアルバムの制作拠点であるアメリカ・ロサンゼルスのシーンでスタート。これまで語られることがなかった結成前夜から突如発表された活動休止、10年ぶりの再始動の舞台裏まで、膨大な映像と多くのインタビューをもとにELLEGARDENの過去、現在、そして未来を描く作品となる。YouTubeでは映画のトレイラー映像が公開されている。

さらにELLEGARDENに影響を受けた7組のアーティストによるトリビュートアルバム「ELLEGARDEN TRIBUTE」が11月11日にAmazon Musicで配信される。トリビュートアルバムにはVaundy「Missing」、My Hair is Bad「金星」、BiSH「ジターバグ」、マカロニえんぴつ「高架線」、山本彩「風の日」、BLUE ENCOUNT「The Autumn Song」、Saucy Dog「虹」の全7曲が収録される。

ELLEGARDEN「ELLEGARDEN TRIBUTE(Amazon Original)」収録曲

01. Missing / Vaundy

02. 金星 / My Hair is Bad

03. ジターバグ / BiSH

04. 高架線 / マカロニえんぴつ

05. 風の日 / 山本彩

06. The Autumn Song / BLUE ENCOUNT

07. 虹 / Saucy Dog