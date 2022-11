数量限定！『すみっコぐらし』のお重付きお菓子セット♪

『すみっコぐらし』のキャラクターがデザインされたお重がおまけで付いてくる♪ 「すみっコぐらしお重付きお菓子セット」がロッテグループ公式オンラインモール限定で販売となる。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

様々なグッズや玩具などの商品展開がなされており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されているキャラクターだ。

この度登場する「すみっコぐらしお重付きお菓子セット」は2000セット限定!

ロッテの人気のチョコレートやビスケットがたっぷり10種10品入ったセットで、すみっコぐらしのキャラクターが作れるチョコ型のおまけ付き。

おまけのお重には、すみっコぐらしのキャラクターが天面に箔押しされている。

お菓子を食べ終わった後も使い方色々なお重が、かわいく日常を彩ってくれること間違いなし♪

ここでしか手にはいらないお重にロッテの人気商品がたっぷり!

ロッテグループ公式オンラインモール限定の「すみっコぐらしお重付きお菓子セット」は、2022年11月2日(水)正午より発売開始です♪

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.