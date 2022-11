弘中綾香 GENERATIONSの初登場は「“ダンス！ダンス！”みたいな感じだった」

テレビ朝日アナウンサーの弘中綾香さんが、10月31日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、弘中さんとの接点を語りました。こもり校長:他局のアナウンサーがゲストというのは、SCHOOL OF LOCK! の歴史のなかでも相当珍しいと思うんですけど、局の人って他の局のラジオに出ていいんですか?弘中:でもTOKYO FMって、テレビ局じゃないじゃないですか。だから大丈夫っていう線引きは、私なりにしています。ぺえ教頭:弘中ライン? 勝手な線引きってこと? テレ朝の線引きじゃなくて!?弘中:TBSとかはさすがに出ちゃいけないのかな、みたいな。ぺえ教頭:でも、“特例”みたいなイメージもあるけどね(笑)。こもり校長:わかる!弘中:いやいやいや(笑)。でも私は(当番組の)初代校長のやしろさんと仲良くさせていただいているので、そのつながりかなと思って今日は来たんですけどね。こもり校長:初代からは何も聞いてないですよ! (マンボウ)やしろさんとすごく仲がいい?弘中:すごく仲がいいですね。人生相談をしあいっこしてるんですけど。ぺえ教頭:やしろさんが私を飲みに誘ってくれたことがあったんだけど、そのときに「弘中さんと飲んでる」って。弘中:ええっ!?ぺえ教頭:ちょっと怖いから行けない……と思って断ったの。弘中:なんで? 私が怖いから!? そんなことないです!ぺえ教頭:(まず)1回仕事でお会いしたいと思ったの。こもり校長:先にプライベートは……?ぺえ教頭:プライベートで、酒が入っている弘中綾香はちょっと怖いなと思って……(笑)。弘中:たしかに(笑)。ぺえ教頭:「たしかに」って言ったわよ! 自覚もあんのよ(笑)。こもり校長:僕は、お仕事ではものすごくお世話になっているので。ぺえ教頭:金曜日の歌番組(「ミュージックステーション」)でね。こもり校長:僕が初めてGENERATIONS(from EXILE TRIBE)として出演したときの、アシスタントMCをされていたので。弘中:はい、やっていました。鮮明に覚えています。もうちょっと少年でしたよね? いまは立派な大人ですけど……あのときは、二十歳そこそこじゃないですか?こもり校長:下手したら、まだ未成年でしたね。19歳とか。弘中:19! GENERATIONSさん自体が若かった記憶があります。もうプルプル~って感じで(笑)。ぺえ教頭:あそこから、いろいろ知っちゃいました(笑)。弘中:今日お会いして、「知っちゃってんな」って思いました……(笑)。でも、“仕事”って感じがついてきたんだなと思って。まだ初登場のときは、「ダンス! ダンス!」みたいな感じだったけど、仕事としてこの世界でやっていくという覚悟がついたんだなという目をされている……。ぺえ教頭:芸能界が板についてきたのかしら?こもり校長:それは恥ずかしすぎます(笑)。弘中:お互いそうですよ。私も若かったですし。ぺえ教頭:そうか(笑)。(校長に)この再会はどう?こもり校長:こんな感じになるとは、思ってなかったです……!弘中綾香さんは、初のエッセイ集『アンクールな人生』を出版。弘中さんの“10代とこれまで”がまとめられた一冊です。この日の放送では、こもり校長とぺえ教頭がこの本をもとに、弘中さんの学生時代について聞いていきました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/