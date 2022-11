INI・髙塚大夢 子どものころは「好き嫌いがめちゃめちゃすごかった」給食の苦い思い出

INIの髙塚大夢が、10月31日(日)放送のTOKYO FMのレギュラー番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」に出演。番組が放送を開始した2005年当時の思い出を伝えました。髙塚:前回の授業からもう2ヵ月経ちました。僕がいなかった間に、SCHOOL OF LOCK!が開校18年目を迎えたみたいですね。おめでとうございます! 18年前ってことは、僕は当時6歳、幼稚園の年長かな? 今は23歳なので、もうほとんど覚えてないですけど……。子どものときは、好き嫌いがめちゃめちゃすごかったんですよ。晩御飯でも、野菜はほとんど残してて。それで母親に「学校に行ったら、あんた給食だからね!」みたいな。「給食になったら野菜食べないといけないんだから、ちゃんと食べれるようにしなさい!」、「給食を残したら、帰らせてくれないからね!」みたいに、すごい脅されて怒られて「はい……」みたいな(笑)。ほうれん草のおひたしとか嫌いだったんですよね。ピーマンも嫌いだった。ナスは……いまも嫌いですね(笑)。そんな感じで、好き嫌いが激しかった6歳でしたね。ちなみに、小学校に入っても好き嫌いは治らなくて、みんなが帰りの支度してるときも1人食べてましたね(笑)。そんなときに、SCHOOL OF LOCK! は開校していますから。そんなに長く続いている番組の講師として、いまいるわけなんでね! すごく嬉しいです。ということで頑張っていきますよ!この日の放送では、INIの活動からプライベートなことまで、この2ヵ月間の出来事を報告しました。「INI LOCKS!」は、5週目がある月の最終週に放送。今回は10月31日(月)から11月3日(木・祝)までの4日間お届けします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/