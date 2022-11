THA BLUE HERBの年末恒例ワンマン、札幌と東京で開催

THA BLUE HERBが、ワンマンライブ「YEAR END LIVE 2022」を12月25日北海道・札幌SOUND CRUEにて、12月29日東京・恵比寿LIQUIDROOMにて開催する。

毎年の年末恒例となっているTHA BLUE HERBのワンマンライブ「YEAR END LIVE 2022」。札幌公演は11月1日よりチケットぴあにて販売が開始され、東京公演は11月1日よりイープラスにて先行予約の受付が開始された。

さらに、2020年6月6日に札幌ススキノのビルの屋上で敢行された配信ライブ「CAN YOU SEE THE FUTURE?」を収録したDVDを12月14日に全国発売することを発表。また、9月末から10月末にかけて行ったTHA BLUE HERB「結成25周年記念ツアー」のグッズをオフィシャルホームページにて11月1日より11月10日まで受注販売する。ツアーグッズとしては未発売だったロンTとスウェットも販売される。

■DVD『CAN YOU SEE THE FUTURE?』に関してTHA BLUE HERB RECORDINGS コメント:

映像作品としては計9作目、結成20周年記念で行った野音公演のDVD「20YEARS, PASSION & RAIN」以来、4年ぶりの発表となります。内容は、2020年6月6日に地元札幌ススキノのビルの屋上で行った無観客での配信ライブをノーカットで収録しました。

時は2020年6月6日。コロナ禍もいよいよ本番の様相を見せていた頃、非日常が日常となり、音楽は不要不急の名の下に遠ざけられ、我々も出演予定だったライブ、フェスが全てキャンセルとなりました。しかし世の混乱はそれでは収まらず、錯綜する情報、機能不全な政治、オリンピックの延期、突如燃え上がったBLM、医療従事者の皆さんの奮闘…… メッセージのインスピレーションとなる事象は待ったなしで噴出していました。発言、表現する場を奪われた我々でしたが、そのまま黙っているという選択肢は当然なく、場がないのなら、自分達で作ろうじゃないかと思い立ち、地元札幌から配信ライブを敢行しました。

18時スタートで、そこから2時間半。ススキノの屋上からの札幌の景色が徐々に暮れて行き、やがて闇に包まれ、ネオンが瞬くという時間軸の中で、それに合わせるかのように深まっていくライブ。先の見えない現実の閉塞感と突破の志向がせめぎ合う、その時にしか選ばれなかったであろう選曲、曲順。今、結果的に生き残ったその未来、2022年に改めて観ると、その時、我々が何を想い、何を恐れ、何を望んでいたのかがはっきりと映っています。あらゆる分断も含め、人との接触から遠ざけられた状況下、追い詰められ、退路を絶ったビルの屋上、同じ空で繋がる日本、世界へと発せられた音と言葉、「CAN YOU SEE THE FUTURE?」。

THA BLUE HERB、年齢も含め、今がコロナ禍であろうとなかろうと、歳月と共に出来なくなった事に囚われず、現在時刻出来る事をやっていく。そして事実、ここまでやれる。それは音楽すらも超える、狂ったこの世をサバイブしていく示唆に富んだ映像だと我々は信じております。

宜しくお願い致します。

<ライブ情報>

THA BLUE HERB「YEAR END LIVE 2022」

2022年12月25日(日)北海道・札幌SOUND CRUE▽

時間:OPEN 18:30 / START 19:30

料金:4000円(税込/D代別)

・チケットぴあ[Pコード:229-849]

https://w.pia.jp/t/tbhr-hk/

2022年12月29日(木)東京・恵比寿LIQUIDROOM▽

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

料金:5000円(税込/D代込)

イープラス・プレオーダー

https://eplus.jp/sf/detail/3724740001-P0030001

受付期間:2022年11月1日(火)18時~11月9日(水)18時

前売券発売日:11月19日(土)10時発売

前売券取扱箇所

・チケットぴあ[Pコード:228-606]

https://w.pia.jp/t/thablueherb22/

・ローソンチケット[Lコード:70882]

https://l-tike.com/order/?gLcode=70882

・イープラス

https://eplus.jp/sf/detail/3724740001-P0030001

<リリース情報>

THA BLUE HERB

映像作品『CAN YOU SEE THE FUTURE?』

発売日:2021年12月14日(水)

レーベル:THA BLUE HERB RECORDINGS

フォーマット:DVD(初回生産分封入特典:ステッカーシート)

品番:TBHR-DVD-009

価格:3182円(税抜)

https://tbhr.lnk.to/canyouseethefuture

=収録内容=

1. RETURNING

2. 前口上

3. HELL-O MY NAME IS...

4. WE WANT IT TO BE REAL

5. ONCE UPON A LAIF IN SAPPORO

6. 介錯

7. BLOODY INK

8. NOW IS NOT THE TIME

9. STOICIZM

10. TRAINING DAYS

11. JAPANESE HIPHOP AND ME

12. I PAY BACK

13. LIKE THE DEAD END KIDS

14. 2020

15. TENDERLY

16. SMILE WITH TEARS

17. BATTY REALIZED

18. それから

19. KEEP ON AND YOU DONT STOP

20. THE WAY HOPE GOES

21. MAINLINE

22. LOSER AND STILL CHAMPION

23. THE BEST IS YET TO COME

24. RIGHT ON

25. 未来は俺等の手の中

26. バラッドを俺等に

27. MY LOVE TOWNS

28. AND AGAIN

29. MAKE IT LAST FOR...

30. この夜だけは

31. 今日無事

THA BLUE HERB HP: www.tbhr.co.jp