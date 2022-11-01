◆ 高津体制4年目へ、リーグ3連覇目指す
ヤクルトは1日、来季のコーチングスタッフを発表。今季限りで現役を引退した嶋基宏氏（37）が、バッテリーコーチ兼作戦補佐に就任した。
また、今季は広島のヘッド兼外野守備走塁コーチを務めていた河田雄祐氏（54）が、外野守備走塁コーチとして復帰。同氏は2018年からの3年間、同じく外野守備走塁コーチとして指導していた。
2023年シーズンのコーチングスタッフが下記の通り。
【一軍】
22 高津臣吾監督
82 松元ユウイチ作戦コーチ
89 伊藤智仁投手コーチ
98 石井弘寿投手コーチ
74 杉村繁打撃コーチ
78 大松尚逸打撃コーチ
75 森岡良介内野守備走塁コーチ
70 河田雄祐外野守備走塁コーチ
73 嶋基宏バッテリーコーチ兼作戦補佐
87 福川将和野手コーチ補佐
【二軍】
88 池山隆寛監督
79 城石憲之チーフ兼守備走塁コーチ
77 尾花高夫投手チーフコーチ
72 小野寺力投手コーチ
84 松岡健一投手コーチ
76 宮出隆自打撃コーチ
85 畠山和洋打撃コーチ
81 佐藤真一外野守備走塁コーチ
83 衣川篤史バッテリーコーチ
95 土橋勝征育成チーフコーチ
92 山本哲哉育成投手コーチ