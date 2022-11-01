ゼロイチファミリア所属の横野すみれが10月31日、自身のTwitterを更新しハロウィンショットを披露した。
横野はハロウィンの日の夜、「まだ間に合う?」とツイートし、オオカミ風のケモノショットを披露。この投稿にファンからは「セーフ」「可愛すぎる」「素敵です」といった声が寄せられた。
まだ間に合う？ pic.twitter.com/pmTjh0bEzT— 横野すみれ (@yokono_sumire) October 31, 2022
（C）ゼロイチファミリア
掲載日
ゼロイチファミリア所属の横野すみれが10月31日、自身のTwitterを更新しハロウィンショットを披露した。
横野はハロウィンの日の夜、「まだ間に合う?」とツイートし、オオカミ風のケモノショットを披露。この投稿にファンからは「セーフ」「可愛すぎる」「素敵です」といった声が寄せられた。
まだ間に合う？ pic.twitter.com/pmTjh0bEzT— 横野すみれ (@yokono_sumire) October 31, 2022
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