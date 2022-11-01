ゼロイチファミリア所属の横野すみれが10月31日、自身のTwitterを更新しハロウィンショットを披露した。

  • 横野すみれ

横野はハロウィンの日の夜、「まだ間に合う?」とツイートし、オオカミ風のケモノショットを披露。この投稿にファンからは「セーフ」「可愛すぎる」「素敵です」といった声が寄せられた。

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