倉木麻衣が語る『名探偵コナン 犯人の犯沢さん』の、せつない心の声と歌

倉木麻衣が歌うTVアニメ『名探偵コナン 犯人の犯沢さん』エンディング主題歌『Secret, voice of my heart』が配信シングルとして10月4日にリリースされた。主人公の犯沢さんの「せつない心の声」をキーワードに、少しでもその世界観に寄り添えるようにと制作された、倉木麻衣の魅力あふれる和テイストな楽曲だ。歌声と美しいメロディが胸を打つ『Secret, voice of my heart』について倉木麻衣に話を聞いてみた。

――『名探偵コナン 犯人の犯沢さん』のED曲のオファーを受けたときの、感想をお願いします。

倉木:スピンオフ作品のエンディング主題歌にもお声掛け頂けて嬉しかったです。制作に取りかかるにあたって、わくわくしました。

――『名探偵コナン 犯人の犯沢さん』は、倉木麻衣さんにとって、どんな作品ですか? 好きなキャラクターなど教えてください。

倉木:なかなか犯人が主人公になるアニメってないと思うので新鮮! ですね(笑)。犯人なのにピュアっていうギャップや、ギャグっぽいストーリーに目がはなせない作品です。殺人をしようとしている犯沢さんが、もふもふの可愛いポメラニアンのポメ太郎を飼っているっていう違和感もクセになります(笑)

――『Secret, voice of my heart』は、歌詞と曲どちらが先にありましたか?

倉木:「和テイストな楽曲を!」ということで、先に楽曲を決めて歌詞を制作していきました。

――最初に聴いた印象や楽曲に対して、どのように向き合ったのかなど教えてください。

倉木:せつないけど希望感もあるメロディと<心の声>をキーワードに、葛藤が舞い散っているようなリピート感のあるサビをイメージしていたところ、これだ! といえるこの楽曲に出会えました。この楽曲で制作していこう! と決めて歌詞を制作していきました。

――作詞をする際に考えたテーマや、制作エピード、お気に入りのフレーズを教えてください。

倉木:犯沢さんの<心の声>でストーリーが展開されているので、せつない<心の声>をキーワードに、葛藤する気持ちと、期待や叶えたい思いの揺れるせつない恋愛の心情を歌詞にしています。その気持ちをどう言葉にしていこうか試行錯誤しましたが、何回も何回も楽曲を聴いて言葉を産み出していきました。メロディから言葉を導いてくれた部分が多いです。お気に入りのフレーズということですが、そうですね……2回繰り返しのフレーズもメロディとマッチしていて気に入っています。また、サビ終わりの、「夢じゃなくて温かい手握っていたい♪」のこの歌の確信部分は、自分で作っておきながら、この歌詞の葛藤している主人公は、想いを手放したのか、はたまた想い続けているのか……どうなのかは、皆さんそれぞれの想いに当てはめていただけたら嬉しいです。この先の行く末がハッピーエンドであってほしいです(笑)

――レコーディングで意識したことや、現場での雰囲気など教えてください。

倉木:Aメロ、Bメロ、サビとはっきりメロディの展開がわかりやすい楽曲なので、歌詞の世界に合わせて、Aメロはせつなさ満開に、Bメロは期待感満開に、サビは、エモーショナルに! と、それぞれ歌い方にもこだわって、レコーディングしていきました。サビメロが頭から離れなくなって、制作チームも休憩時に気がついたら鼻歌を歌っていましたね。また、今までにリリースしてきた楽曲達の中で、久々に、楽曲のラストをフェードアウトで終わっている一曲になりました。葛藤する想いがリピートして、ずっとずっと続いている……という感じでフェードアウトしています。

――今後の活動や、チャレンジしたい活動など教えてください。

倉木:今年は、色々な事情で、ライブが少なかったので、来年は、直接、色んな場所でお届けできたらいいなぁ…と思っています。また、新しい曲も、楽しみにしていていただけたら幸いです。

――最後に、ファンへのメッセージをお願いいたします。

倉木:新曲『Secret, voice of my heart』ご愛聴いただき、嬉しい優しいメッセージ、本当に、ありがとうございます!! 一生懸命、作ってよかったです。おもろい『名探偵コナン 犯人の犯沢さん』を、これからも、わくわく目が離せません。どうぞ、お見逃しなく! 一緒に楽しみましょう♪