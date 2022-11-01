ビッグローブは11月1日、同社のモバイルサービス「BIGLOBEモバイル」において、ソニー製5Gスマートフォン「Xperia 10 IV」の販売を開始した。端末価格は59,400円で、購入に際してはBIGLOBEモバイルの回線契約が必要。
「Xperia 10 IV」は2022年5月に発表されたソニーの5Gスマートフォンベーシックモデル。5,000mAhの大容量バッテリーを搭載しつつ、161gという軽量でコンパクトなボディを実現しているのが特徴だ。
BIGLOBEモバイルでの取り扱いカラーはブラックのみ。分割払い時は月額2,475円×24回の支払となる。対応回線はタイプA（au回線）／タイプD（NTTドコモ回線）。ただし5GはタイプDの音声通話SIM／データSIMでのみ利用可能。
「Xperia 10 IV」の購入とBIGLOBEモバイルの音声通話SIMをを同時に申し込む場合、エンタメフリーオプションが最大6カ月無料、セキュリティセット・プレミアムが最大2カ月無料になる特典が付与される。ただしいずれも、それぞれのオプションをはじめて申し込む場合のみ対象となる。
「Xperia 10 IV」の主な仕様は下記のとおり。
- OS：Android 12
- CPU：Qualcomm Snapdragon 695 5G
- 内蔵メモリ：6GB
- ストレージ：128GB＋microSDカード
- ディスプレイ：約6.0インチ 有機EL トリルミナスディスプレイ フルHD＋（2,520×1,080ドット）
- 通信方式／対応周波数帯 5G（NTTドコモ回線のみ対応）：n3／n28／n77／n78／n79、FDD-LTE : B1／3／4／5／8／12／18／19／21、TDD-LTE : B38／41／42、3G : B1／4／5、GSM : 1.9GHz／1.8GHz／900MHz／850MHz
- SIM：nanoSIM／eSIM ※BIGLOBEモバイルではeSIM対応サービス提供なし
- アウトカメラ：約1,200万画素＋約800万画素＋約800万画素
- インカメラ：約800万画素
- Wi-Fi：IEEE802.11a／b／g／n／ac
- Bluetooth：バージョン5.1
- バッテリ容量：5,000mAh
- 防水／防塵：IPX5／IPX8、IP6X
- 生体認証：指紋認証
- その他の機能：おサイフケータイ、DSEE Ultimate対応
- インタフェース：USB Type-C、3.5mmオーディオジャック
- サイズ／重さ：約H153×W67×D8.3mm、約161g