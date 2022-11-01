DeNAは1日、2023年シーズンのコーチングスタッフの決定を発表した。
今季はヘッドコーチを務めた青山道雄コーチが巡回コーチとなり、相川亮二バッテリーコーチは来季からチーフ作戦兼バッテリーコーチ、石井琢朗野手総合コーチがチーフ打撃コーチとなる。
【DeNAの2023年コーチングスタッフ】
▼ 一軍
81 三浦大輔監督
80 相川亮二チーフ作戦兼バッテリーコーチ
75 石井琢朗チーフ打撃コーチ
77 鈴木尚典打撃コーチ
91 齋藤隆チーフ投手コーチ
73 木塚敦志投手コーチ
97 田中浩康内野守備走塁コーチ
71 小池正晃外野守備走塁コーチ
83 青山道雄巡回コーチ
76 田代富雄巡回打撃コーチ
▼ 二軍
87 仁志敏久ファーム監督
84 嶋村一輝打撃コーチ
70 下園辰哉打撃コーチ
78 大家友和投手コーチ
94 小杉陽太投手コーチ
88 永池恭男内野守備走塁コーチ
85 柳田殖生外野守備走塁コーチ
74 鶴岡一成バッテリーコーチ
90 大村巌育成打撃コーチ
89 藤田和男育成野手コーチ
82 万永貴司野手育成コーディネーター兼チーフ野手コーチ
86 八木快投手育成コーディネーター兼育成投手コーチ
（ニッポン放送ショウアップナイター）