DeNA・三浦大輔監督

　DeNAは1日、2023年シーズンのコーチングスタッフの決定を発表した。

　今季はヘッドコーチを務めた青山道雄コーチが巡回コーチとなり、相川亮二バッテリーコーチは来季からチーフ作戦兼バッテリーコーチ、石井琢朗野手総合コーチがチーフ打撃コーチとなる。

【DeNAの2023年コーチングスタッフ】

▼ 一軍

81 三浦大輔監督

80 相川亮二チーフ作戦兼バッテリーコーチ

75 石井琢朗チーフ打撃コーチ

77 鈴木尚典打撃コーチ

91 齋藤隆チーフ投手コーチ

73 木塚敦志投手コーチ

97 田中浩康内野守備走塁コーチ

71 小池正晃外野守備走塁コーチ

83 青山道雄巡回コーチ

76 田代富雄巡回打撃コーチ

▼ 二軍

87 仁志敏久ファーム監督

84 嶋村一輝打撃コーチ

70 下園辰哉打撃コーチ

78 大家友和投手コーチ

94 小杉陽太投手コーチ

88 永池恭男内野守備走塁コーチ

85 柳田殖生外野守備走塁コーチ

74 鶴岡一成バッテリーコーチ

90 大村巌育成打撃コーチ

89 藤田和男育成野手コーチ

82 万永貴司野手育成コーディネーター兼チーフ野手コーチ

86 八木快投手育成コーディネーター兼育成投手コーチ

（ニッポン放送ショウアップナイター）