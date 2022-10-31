11月7日（月）19:00から放送されるTBS系「CDTVライブ！ライブ！」2時間スペシャルの出演者が追加発表された。

すでに出演が発表されていたYOASOBI、Travis Japanに加えて、今回新たにMrs. GREEN APPLE、King & Prince、なにわ男子、SEVENTEEN、ENHYPEN、今市隆二、日向坂46 、藍井エイルがパフォーマンスを披露することが明かされた。各アーティストが披露する楽曲もアナウンスされている。また番組内では、MCを務めるりんたろー。（EXIT）の結婚を祝して、「最新ウエディングソング ランキングTOP10」が発表される。

TBS系「『CDTVライブ！ライブ！』2時間スペシャル」

2022年11月7日（月）19:00～21:00



＜出演者および披露楽曲＞

藍井エイル「心臓」

今市隆二「CASTLE OF SAND」

ENHYPEN「Future Perfect (Pass the MIC) [Japanese Ver.]」

King & Prince「ツキヨミ」「彩り」SPメドレー

SEVENTEEN「DREAM」

Travis Japan「夢のHollywood」「JUST DANCE！」SPメドレー

なにわ男子「ダイヤモンドスマイル」「ハッピーサプライズ」

日向坂46「月と星が踊るMidnight」

Mrs. GREEN APPLE「Soranji」

YOASOBI「祝福」