11月7日（月）19:00から放送されるTBS系「CDTVライブ！ライブ！」2時間スペシャルの出演者が追加発表された。
すでに出演が発表されていたYOASOBI、Travis Japanに加えて、今回新たにMrs. GREEN APPLE、King & Prince、なにわ男子、SEVENTEEN、ENHYPEN、今市隆二、日向坂46 、藍井エイルがパフォーマンスを披露することが明かされた。各アーティストが披露する楽曲もアナウンスされている。また番組内では、MCを務めるりんたろー。（EXIT）の結婚を祝して、「最新ウエディングソング ランキングTOP10」が発表される。
TBS系「『CDTVライブ！ライブ！』2時間スペシャル」
2022年11月7日（月）19:00～21:00
＜出演者および披露楽曲＞
藍井エイル「心臓」
今市隆二「CASTLE OF SAND」
ENHYPEN「Future Perfect (Pass the MIC) [Japanese Ver.]」
King & Prince「ツキヨミ」「彩り」SPメドレー
SEVENTEEN「DREAM」
Travis Japan「夢のHollywood」「JUST DANCE！」SPメドレー
なにわ男子「ダイヤモンドスマイル」「ハッピーサプライズ」
日向坂46「月と星が踊るMidnight」
Mrs. GREEN APPLE「Soranji」
YOASOBI「祝福」