11月23日に千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールで開催されるライブイベント「Even without BiSH, this is WACK」が声出し可能な公演となることが発表された。

WACK所属グループのうち、BiSHを除くASP、BiS、ExWHYZ、GANG PARADE、豆柴の大群が出演する本公演。会場との協議の結果、マスク着用での声出しが可能な公演として開催されることが決定した。WACKが主催するライブイベントで声出しが可能な公演は、現状この公演限りとなっている。

Even without BiSH, this is WACK

2022年11月23日(水・祝)千葉県 幕張メッセ 幕張イベントホール

<出演者>

ASP / BiS / ExWHYZ / GANG PARADE / 豆柴の大群