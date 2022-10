可愛さ極まる『シナモロール デジタルくじ』を通販で♪

「シナモロール」デビュー20周年を記念した『シナモロール デジタルくじ』が通販開始! アクリルキーホルダーやミニビニールポーチなど、可愛さ極まる「シナモロール」アイテムをゲットしよう♪

2022年にデビュー20周年を迎えたサンリオの「シナモン」。2002年のデビューからたくさんのファンに応援され、サンリオキャラクター大賞を連覇するほどの人気キャラクターへと成長した。

この度の『シナモロール デジタルくじ』は、10月8日~30日の期間、スマホアプリ「HARAJUKU」および原宿竹下通り友竹庵で先行展開していた、「シナモロール」のデビュー20周年を記念したファッションウィーク『好きを着る。ファッションウィークHARAJUKU GENDERLESS & FREE FASHION WEEK』とコラボしたアイテム。

デジタルくじのラインナップには、アクリルキーホルダー、缶バッジ、スティックミラー、クリアファイル2枚セット、マスキングテープ、シール、ミニビニールポーチ、タンブラーが用意されている。

どれが当たるかお楽しみ!

シナモロールカラーに染まる可愛らしいアイテムをゲットしよう♪

>>>景品ラインナップを見る(写真2点)

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L 634740

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L 634446