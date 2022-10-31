【プロ野球】第51回三井ゴールデングラブ賞2022　有資格者一覧

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「三井ゴールデン・グラブ賞」は今年（2022年度）、第51回目を迎える。1972年にダイヤモンドグラブ賞として創設されて以来、1986年に現在の名称に変更されてからも毎年注目を集めている同賞。今年は11月14日の15時に発表予定だ。ここでは今季の受賞有資格者を紹介する。
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投手部門
セ・リーグ
◆143投球回以上
小川泰弘（ヤクルト） 153回1/3、守備機会32
今永昇太（DeNA） 143回2/3、守備機会32
青柳晃洋（阪神） 162回1/3、守備機会38
西勇輝（阪神） 148回1/3、守備機会27
戸郷翔征（巨人） 171回2/3、守備機会34
菅野智之（巨人） 147回、守備機会34
森下暢仁（広島） 178回2/3、守備機会35
柳裕也（中日） 153回1/3、守備機会42
大野雄大（中日） 157回、守備機会42
小笠原慎之介（中日） 146回2/3、守備機会30
◆47試合以上
木澤尚文（ヤクルト） 55試合、守備機会23
マクガフ（ヤクルト） 55試合、守備機会11
今野龍太（ヤクルト） 51試合、守備機会6
清水昇（ヤクルト） 50試合、守備機会7
伊勢大夢（DeNA） 71試合、守備機会19
エスコバー（DeNA） 70試合、守備機会18
入江大生（DeNA） 57試合、守備機会17
山﨑康晃（DeNA） 56試合、守備機会17
平田真吾（DeNA） 47試合、守備機会9
田中健二朗（DeNA） 47試合、守備機会12
湯浅京己（阪神） 59試合、守備機会19
岩崎優（阪神） 57試合、守備機会11
岩貞祐太（阪神） 53試合、守備機会11
浜地真澄（阪神） 52試合、守備機会11
高梨雄平（巨人） 59試合、守備機会15
大勢（巨人） 57試合、守備機会13
今村信貴（巨人） 55試合、守備機会14
平内龍太（巨人） 53試合、守備機会12
鍬原拓也（巨人） 49試合、守備機会9
森浦大輔（広島） 51試合、守備機会5
松本竜也（広島） 50試合、守備機会8
栗林良吏（広島） 48試合、守備機会6
矢崎拓也（広島） 47試合、守備機会8
R. マルティネス（中日） 56試合、守備機会16
ロドリゲス（中日） 56試合、守備機会14
清水達也（中日） 54試合、守備機会15
藤嶋健人（中日） 50試合、守備機会6
パ・リーグ
◆143投球回以上
山本由伸（オリックス） 193回、守備機会46
宮城大弥（オリックス） 148回1/3、守備機会24
千賀滉大（ソフトバンク） 144回、守備機会37
髙橋光成（西武） 175回2/3、守備機会35
田中将大（楽天） 163回、守備機会29
小島和哉（ロッテ） 143回1/3、守備機会39
伊藤大海（日本ハム） 155回2/3、守備機会33
上沢直之（日本ハム） 152回、守備機会35
加藤貴之（日本ハム） 147回2/3、守備機会25
◆47試合以上
平野佳寿（オリックス） 48試合、守備機会15
嘉弥真新也（ソフトバンク） 56試合、守備機会10
藤井皓哉（ソフトバンク） 55試合、守備機会7
モイネロ（ソフトバンク） 53試合、守備機会7
津森宥紀（ソフトバンク） 51試合、守備機会10
平良海馬（西武） 61試合、守備機会8
水上由伸（西武） 60試合、守備機会15
増田達至（西武） 52試合、守備機会14
西口直人（楽天） 61試合、守備機会6
宋家豪（楽天） 54試合、守備機会11
松井裕樹（楽天） 53試合、守備機会9
安樂智大（楽天） 52試合、守備機会9
東條大樹（ロッテ） 59試合、守備機会7
益田直也（ロッテ） 52試合、守備機会14
ゲレーロ（ロッテ） 49試合、守備機会3
北山亘基（日本ハム） 55試合、守備機会9
吉田輝星（日本ハム） 51試合、守備機会8
玉井大翔（日本ハム） 50試合、守備機会8
捕手部門
セ・リーグ
◆71試合以上
中村悠平（ヤクルト） 80試合、守備機会564
嶺井博希（DeNA） 90試合、守備機会640
梅野隆太郎（阪神） 98試合、守備機会707
大城卓三（巨人） 114試合、守備機会747
會澤翼（広島） 89試合、守備機会635
木下拓哉（中日） 120試合、守備機会931
パ・リーグ
◆71試合以上
伏見寅威（オリックス） 75試合、守備機会570
甲斐拓也（ソフトバンク） 130試合、守備機会1073
森友哉（西武） 83試合、守備機会641
炭谷銀仁朗（楽天） 96試合、守備機会657
太田光（楽天） 71試合、守備機会430
佐藤都志也（ロッテ） 84試合、守備機会529
松川虎生（ロッテ） 76試合、守備機会528
宇佐見真吾（日本ハム） 78試合、守備機会540
一塁手部門
セ・リーグ
◆71試合以上
オスナ（ヤクルト） 138試合、守備機会1232
ソト（DeNA） 103試合、守備機会802
佐野恵太（DeNA） 90試合、守備機会451
大山悠輔（阪神） 100試合、守備機会785
中田翔（巨人） 100試合、守備機会843
マクブルーム（広島） 121試合、守備機会972
ビシエド（中日） 128試合、守備機会1165
パ・リーグ
◆71試合以上
中村晃（ソフトバンク） 95試合、守備機会688
山川穂高（西武） 89試合、守備機会773
鈴木大地（楽天） 78試合、守備機会577
清宮幸太郎（日本ハム） 108試合、守備機会856
二塁手部門
セ・リーグ
◆71試合以上
山田哲人（ヤクルト） 120試合、守備機会647
牧秀悟（DeNA） 135試合、守備機会673
吉川尚輝（巨人） 132試合、守備機会730
菊池涼介（広島） 120試合、守備機会590
阿部寿樹（中日） 73試合、守備機会354
パ・リーグ
◆71試合以上
三森大貴（ソフトバンク） 93試合、守備機会432
外崎修汰（西武） 131試合、守備機会711
浅村栄斗（楽天） 111試合、守備機会485
中村奨吾（ロッテ） 136試合、守備機会677
三塁手部門
セ・リーグ
◆71試合以上
村上宗隆（ヤクルト） 141試合、守備機会340
宮﨑敏郎（DeNA） 119試合、守備機会258
糸原健斗（阪神） 91試合、守備機会148
佐藤輝明（阪神） 73試合、守備機会148
岡本和真（巨人） 140試合、守備機会326
坂倉将吾（広島） 119試合、守備機会251
パ・リーグ
◆71試合以上
宗佑磨（オリックス） 127試合、守備機会280
安田尚憲（ロッテ） 115試合、守備機会258
野村佑希（日本ハム） 81試合、守備機会189
遊撃手部門
セ・リーグ
◆71試合以上
長岡秀樹（ヤクルト） 139試合、守備機会659
大和（DeNA） 81試合、守備機会285
中野拓夢（阪神） 135試合、守備機会657
坂本勇人（巨人） 82試合、守備機会371
小園海斗（広島） 127試合、守備機会518
パ・リーグ
◆71試合以上
紅林弘太郎（オリックス） 129試合、守備機会514
今宮健太（ソフトバンク） 130試合、守備機会477
源田壮亮（西武） 108試合、守備機会486
小深田大翔（楽天） 95試合、守備機会359
上川畑大悟（日本ハム） 71試合、守備機会275
外野手部門
セ・リーグ
◆71試合以上
塩見泰隆（ヤクルト） 127試合、守備機会310
山崎晃大朗（ヤクルト） 114試合、守備機会179
丸山和郁（ヤクルト） 71試合、守備機会50
桑原将志（DeNA） 129試合、守備機会289
佐野恵太（DeNA） 98試合、守備機会131
楠本泰史（DeNA） 79試合、守備機会135
関根大気（DeNA） 75試合、守備機会113
近本光司（阪神） 132試合、守備機会307
佐藤輝明（阪神） 115試合、守備機会149
島田海吏（阪神） 114試合、守備機会168
丸佳浩（巨人） 143試合、守備機会277
ポランコ（巨人） 128試合、守備機会179
ウォーカー（巨人） 96試合、守備機会138
西川龍馬（広島） 97試合、守備機会211
野間峻祥（広島） 85試合、守備機会155
岡林勇希（中日） 140試合、守備機会296
大島洋平（中日） 109試合、守備機会192
パ・リーグ
◆71試合以上
福田周平（オリックス） 117試合、守備機会237
杉本裕太郎（オリックス） 93試合、守備機会122
中川圭太（オリックス） 86試合、守備機会147
柳町達（ソフトバンク） 97試合、守備機会189
柳田悠岐（ソフトバンク） 84試合、守備機会131
グラシアル（ソフトバンク） 76試合、守備機会122
オグレディ（西武） 123試合、守備機会217
愛斗（西武） 120試合、守備機会221
辰己涼介（楽天） 119試合、守備機会313
西川遥輝（楽天） 100試合、守備機会227
島内宏明（楽天） 96試合、守備機会155
髙部瑛人（ロッテ） 137試合、守備機会323
岡大海（ロッテ） 92試合、守備機会113
荻野貴司（ロッテ） 81試合、守備機会163
万波中正（日本ハム） 87試合、守備機会157
今川優馬（日本ハム） 84試合、守備機会168
松本剛（日本ハム） 78試合、守備機会176
近藤健介（日本ハム） 76試合、守備機会163