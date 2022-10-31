美人すぎるマジシャンとして話題の御寺ゆきが10月29日、自身のTwitterを更新しチャイナショットを披露した。

御寺ゆき

御寺は、この日チャイナ服を着用したセルフィを披露。この投稿にファンからは「可愛すぎる」「超絶可愛いーっ!!」「めちゃめちゃ可愛い」といった絶賛の声が寄せられた。

（C）ゼロイチファミリア