ジャクソン・ブラウン、6年振りの来日公演決定

ジャクソン・ブラウンが、6年振りの来日公演「ジャクソン・ブラウン2023 JAPANツアー」を2023年3月より開催する。

「70年代最高の詩人」と評され、ローリング・ストーン誌が選ぶ「史上最も偉大なソングライター」の一人として知られるジャクソン・ブラウン。1972年にアルバム『ジャクソン・ブラウン・ファースト』でメジャー・デビューを果たしてから、2022年で50周年を迎えた。

関連記事:ジャクソン・ブラウンが語る10代の記憶、ジミヘンとフィービーの「ギター破壊」への共感

2021年7月にリリースされた最新アルバム『ダウンヒル・フロム・エヴリホェア』で実現したはずの来日公演が、コロナ禍による空白期間を経て実現する。『ダウンヒル・フロム・エヴリホェア』は、激動の2020年以前からレコーディングされたものであるにもかかわらず、先見の明に満ちたメッセージが詰まった作品で、「人種間の分断、自由と民主主義の後退、環境破壊など、社会的、政治的、環境的に引き返せないところまで急速に近づいている(ダウンヒル・フロム・エヴリホェア=何もかもが下り坂な)世界では、今やすべてが危機に瀕しており、何一つ確かなことはないのだ」と歌いながら、同時に主張の根底には、尊厳と正義を敬い、自分とは違う相手に心を開く包容力の精神が流れている。

「ジャクソン・ブラウン2023 JAPANツアー」は、2023年3月20日の大阪フェスティバルホールを皮切りに3月27日の東京・Bunkamuraオーチャードホールまで全国4ヶ所5公演開催される。

<ライブ情報>

「ジャクソン・ブラウン2023 JAPANツアー」

2022年3月20日(月)大阪・フェスティバルホール

2023年3月22日(水)広島・JMS アステールプラザ 大ホール

2023年3月24日(金)愛知・名古屋市公会堂

2023年3月27日(月)東京・Bunkamura オーチャードホール

2023年3月28日(火)東京・Bunkamura オーチャードホール

企画・招聘・制作 ウドー音楽事務所

協力 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル

公演ページURL:https://udo.jp/concert/JacksonBrowne2023

<リリース情報>

ジャクソン・ブラウン

『ダウンヒル・フロム・エヴリホェア』

発売中

品番:SICX-30122

価格:2860円(税込)

3面紙ジャケット仕様(FSC認証紙使用)

■高品質Blu-spec CD2仕様(日本盤のみ)

■歌詞・対訳・解説付

・対訳:中川五郎

・解説:五十嵐正

=収録曲>=

1. Still Looking For Something|スティル・ルッキング・フォー・サムシング

2. My Cleveland Heart|マイ・クリーヴランド・ハート

3. Minutes to Downtown|ミニッツ・トゥ・ダウンタウン

4. A Human Touch|ヒューマン・タッチ

5. Love Is Love|ラヴ・イズ・ラヴ

6. Downhill From Everywhere|ダウンヒル・フロム・エヴリホェア

7. The Dreamer|ザ・ドリーマー

8. Until Justice Is Real|アンティル・ジャスティス・イズ・リアル

9. A Little Soon To Say|ア・リトル・スーン・トゥ・セイ

10. A Song For Barcelona|ソング・フォー・バルセロナ

アナログ盤(輸入盤のみ)|デジタル配信:通常/ハイレゾ(96kHz/24bit)

ジャクソン・ブラウン 海外オフィシャルHP:www.jacksonbrowne.com