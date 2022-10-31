Mori Calliope、JP THE WAVYによる新曲「I’m Greedy」MV公開

Mori Calliopeが、2022年12月16日にリリースするメジャー1stアルバム『SINDERELLA』より新曲「Im Greedy」のMVを公開、先行配信を開始した。

本楽曲はジャパニーズヒップホップを最前線で走っているJP THE WAVYがプロデュースした楽曲で、MVは「MERA MERA」「Lets End the World」も手掛けているクリエイティブチームmaxillaにより制作された。

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プロデューサーのJP THE WAVYは、1993年神奈川県生まれのラッパー。2017年にMVを公開した「Cho Wavy De Gomenne」がヴァイラル・ヒットし、2022年には映画『ワイルド・スピード／ジェットブレイク』のサウンドトラックに唯一のアジア人として参加した。最近ではLAのプロデューサー・トリオ、Bankroll Got ItとのコラボEP 『BANKROLL WAVY』をリリースしている。

【動画を見る】JP THE WAVYが手掛けた新曲MV

新曲「Im Greedy」が収録されるメジャー1stアルバム『SINDERELLA』は ”10個の大罪（10 Deadly Sins）”をコンセプトに、それぞれの大罪をテーマにした新曲全10曲で構成。初回生産限定Tシャツ付きSpecial盤、初回限定盤、通常盤の3形態で、初回生産限定Tシャツ付きSpecial盤は先日オープンしたMori Calliope Official International Online ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREの２店舗のみでの限定販売となっている。

海外からはMori Calliope Official International Online Shopから、日本国内はUNIVERSAL MUSIC STOREから購入可能で数量限定生産。初回限定盤にはオリジナルカード全4種の1枚がランダム封入される。さらに、初回生産限定Tシャツ付きSpecial盤、初回限定盤共に「Dead Beat Scripture」（ブックレット）が封入され、付属のBlu-rayには『SHINIGAMI NOTE』MV集（19分）+『SINDERELLA』Behind the Music（約20分）が収録されている。また、近日中に新曲の情報も発表される。

ジャケットイラストには前作『SHINIGAMI NOTE』に引き続き人気絵師のゆきさめ（初回限定盤スリーブケース）、『Unalive』のジャケットを手掛けたイラストレーターの零（初回生産限定Tシャツ付きSpecial盤スリーブケース、通常盤ジャケット別絵柄）の他、インスタグラム等で人気を誇るYULIA（初回生産限定Tシャツ付きSpecial盤、初回限定盤共通トールケース）が参加したバラエティ豊かなアートワークになっている。

＜発売情報＞

Mori Calliope

「Im Greedy」

Stream & DL：https://lnk.to/mcig

Mori Calliope

1stフルアルバム『SINDERELLA』

発売日：2022年12月16日（金）

【Mori Calliope Official International Online Shop / UNIVERSAL MUSIC STORE限定】

初回生産限定Tシャツ付きSpecial盤 [CD+BD+T-shirt]

価格：9900円（税込）

品番：PDCN-1936

・初回生産限定Tシャツ付きSpecial盤限定デザインスリーブケース （illusted by 零）

・『SINDERELLA』オリジナルTシャツ※

・Dead Beat Scripture （ブックレット）

・『SHINIGAMI NOTE』MV集（19分）+『SINDERELLA』Behind the Music（約20分）収録Blu-ray

※TシャツのサイズはXLのみのワンサイズとなります。

身丈：77cm / 身幅：58cm / 肩幅：54cm / 袖丈：24cm

◎初回限定盤 [CD+BD+Card]

価格：7150円（税込）

品番：UPCH-29446

・スリーブケース

※初回生産限定Tシャツ付きSpecial盤とデザインが異なります。（illusted by ゆきさめ）

・『SINDERELLA』オリジナルカード全４種1枚ランダム封入

・Dead Beat Scripture （ブックレット）

・『SHINIGAMI NOTE』MV集（19分）+『SINDERELLA』Behind the Music（約20分）収録Blu-ray

※初回生産限定Tシャツ付きSpecial盤 / 初回限定盤 トールケースは共通デザイン （illusted by YULIA）

通常盤 [CD]

価格：4180円（税込）

品番：UPCH-20636

※初回限定盤/通常盤ジャケットは別絵柄となります。

=収録内容=

■CD

全て新曲となる全10曲収録（通常盤のみBonus Track収録の11曲）

■Blu-ray

・『SHINIGAMI NOTE』MV集

「CapSule （Mori Calliope × 星街すいせい）」Music Video

「MERA MERA」Music Video

「Kamouflage」Music Video

「Make Em Afraid」Music Video

「Holy 嫉妬」Music Video

「Lets End the World」Music Video

・『SINDERELLA』Behind the Music

Mori Calliope Official International Online Shop

https://shop.moricalliopeofficial.com/

Mori Calliope YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCL_qhgtOy0dy1Agp8vkySQg