Yogibo WEリーグ第2節が29日と30日に行われた。

日テレ・東京ヴェルディベレーザと三菱重工浦和レッズレディースの直接対決は、7分に岩﨑心南のゴールで東京NBが先制。浦和は24分、菅澤優衣香がFKに合わせて追いつくと、37分にはスルーパスに抜け出した猶本光が相手GKとの一対一を制して逆転する。しかし42分、東京NBが木下桃香のPK成功で試合を振り出しに戻し、試合は2-2で折り返す。

53分、右からのグラウンダークロスに菅澤が合わせて浦和が勝ち越しに成功。69分にはコーナーキックの流れから塩越柚歩がリードを広げる。東京NBは79分に藤野あおばが粘り強いドリブルから1点を返したものの、浦和は83分に菅澤がループシュートでハットトリックを達成。浦和が5-3で打ち合いを制し、開幕前のWEリーグカップ決勝に続いて東京NBを退けた。

INAC神戸レオネッサは、ホームでジェフユナイテッド市原・千葉レディースと対戦。25分にDFラインの背後を取られて千葉Lの先制を許したものの、59分に髙瀬愛実がヘディングで同点ゴールを挙げると、61分に田中美南がミドルシュートを突き刺して逆転する。64分に鴨川実歩に直接FKを決められて千葉lに追いつかれたが、69分に髙瀬が右からのクロスに合わせてI神戸が勝ち越し成功。85分には成宮唯もミドルシュートを沈め、I神戸は4-2の勝利で開幕連勝スタートを切った。

マイナビ仙台レディースはAC長野パルセイロ・レディースを2-1で下し、開幕連勝スタートを達成。一方、サンフレッチェ広島レジーナは開幕連勝ならず。今節がリーグ初戦となったノジマステラ神奈川相模原に1-2で競り負けた。

ちふれASエルフェン埼玉は38分に吉田莉胡が挙げた1点を守り抜き、アルビレックス新潟レディースを下して今季初勝利を収めた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼10月29日(土)

EL埼玉 1-0 新潟L

AC長野 1-2 マイ仙台

▼10月30日(日)

I神戸 4-2 千葉L

東京NB 3-5 浦和

S広島R 1-2 N相模原

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 INAC神戸レオネッサ(6/+4)

2位 三菱重工浦和レッズレディース(6/+3)

3位 マイナビ仙台レディース(6/+3)

4位 ノジマステラ神奈川相模原(3/1)

5位 サンフレッチェ広島レジーナ(3/0)

6位 日テレ・東京ヴェルディベレーザ(3/-1)

7位 ちふれASエルフェン埼玉(3/-1)

8位 AC長野パルセイロ・レディース(0/-2)

9位 大宮アルディージャVENTUS(0/-2)

10位 アルビレックス新潟レディース(0/-2)

11位 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース(0/-3)

◆■次節の対戦カード

▼11月5日(土)

13:00 千葉L vs AC長野

14:00 大宮V vs EL埼玉

14:00 新潟L vs マイ仙台

15:00 N相模原 vs 東京NB

▼11月6日(日)

15:00 浦和 vs S広島R

【試合動画】東京NB 3-5 浦和