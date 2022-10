明治安田生命J3リーグ第31節が29日と30日に行われた。

今節の結果次第でJ2リーグ昇格を決める可能性があった首位いわきFCは、敵地でテゲバジャーロ宮崎に敗戦。昇格決定は次節以降に持ち越しとなった。

2位藤枝MYFCはガイナーレ鳥取と対戦。83分に先制を許したものの、試合終了間際に追いつき、辛くも勝ち点「1」を拾った。

松本山雅FCはAC長野パルセイロとの“信州ダービー”を2-1で制し、今節敗れた鹿児島ユナイテッドFCをかわして3位に浮上。藤枝と勝ち点「63」で並んだ。なお、長野は昇格の可能性が消滅した。

昇格の可能性を残すカターレ富山とFC今治の直接対決は、アウェイの今治がシーソーゲームを3-2で制した。今治は勝ち点「56」で5位に浮上し、富山は同「54」の6位に後退した。

次節、いわきは鹿児島をホームに迎え、藤枝は今治、松本は富山と敵地で対戦する。「いわき○、藤枝か松本が△●」、または「いわき△、藤枝か松本が●」で、いわきのJ2リーグ昇格が決まる。さらに、「いわき○、藤枝と松本が△●」、または「いわき△、藤枝と松本が●」でいわきのJ3リーグ優勝が決まる。なお、今治は「今治△●または松本○」、富山は「富山△●または藤枝○△」でJ2リーグ昇格の可能性が消滅する。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼10月29日(土)

Y.S.C.C.横浜 2-0 福島ユナイテッドFC

▼10月30日(日)

カターレ富山 2-3 FC今治

アスルクラロ沼津 1-2 ヴァンラーレ八戸

ガイナーレ鳥取 1-1 藤枝MYFC

テゲバジャーロ宮崎 1-0 いわきFC

鹿児島ユナイテッドFC 0-1 愛媛FC

松本山雅FC 2-1 AC長野パルセイロ

SC相模原 0-0 FC岐阜

カマタマーレ讃岐 2-2 ギラヴァンツ北九州

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 いわき(69/+45)

2位 藤枝(63/+28)

───────自動昇格圏───────

3位 松本(63/+16)

4位 鹿児島(60/+16)

5位 今治(56/+15)

6位 富山(54/+7)

7位 長野(50/+2)

8位 愛媛(47/+7)

9位 福島(39/-5)

10位 岐阜(37/-7)

11位 宮崎(37/-7)

12位 八戸(37/-15)

13位 北九州(34/-6)

14位 鳥取(32/-9)

15位 沼津(30/-16)

16位 讃岐(26/-18)

17位 相模原(25/-15)

18位 YS横浜(24/-38)

◆■次節の対戦カード

▼11月6日(日)

13:00 八戸 vs YS横浜

13:00 福島 vs 沼津

13:00 いわき vs 鹿児島

13:00 長野 vs 鳥取

13:00 今治 vs 藤枝

14:00 富山 vs 松本

14:00 岐阜 vs 宮崎

14:00 北九州 vs 相模原

15:00 愛媛 vs 讃岐