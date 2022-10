11月23日(水・祝)17:30よりテレビ東京系で生放送される音楽特番「テレ東音楽祭2022冬~思わず歌いたくなる!最強ヒットソング100連発~」の出演アーティスト第1弾が発表された。

第1弾で発表されたのは20th Century、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、Travis Japanの8組。またジャニーズWESTは、6月の放送に引き続き番組応援隊長を務める。応援隊長として放送当日までSNSなどを通じ「テレ東音楽祭」の魅力をたっぷりと発信していくとのことなので、ファンはチェックしておこう。

テレビ東京系「テレ東音楽祭2022冬~思わず歌いたくなる!最強ヒットソング100連発~」

2022年11月23日(水・祝)17:30~21:54

<出演者>

20th Century / NEWS / 関ジャニ∞ / KAT-TUN / Hey! Say! JUMP / A.B.C-Z / ジャニーズWEST / Travis Japan / and more

総合MC:国分太一(TOKIO)

MC:広末涼子

進行:田中瞳(テレビ東京アナウンサー)

テレ東音楽祭 応援隊長:ジャニーズWEST