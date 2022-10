セリエA第12節の3試合が29日に各地で開催された。

リーグ戦7連勝中で首位を快走しているナポリはホームで9位サッスオーロと対戦。開始直後の3分、右サイドからのクロスをボックス内のクヴィチャ・クワラツヘリアが頭でファーサイドに流すと、走り込んだヴィクター・オシムヘンが左足で押し込みナポリが先制に成功。19分に再び右サイドの攻撃からオシムヘンがゴールを挙げると、36分にはマリオ・ルイの絶妙な浮き球パスを受けたクワラツヘリアがゴールネットを揺らし、ホームチームが前半だけで3点のリードを奪った。77分には相手のミスを拾ったオシムヘンがGKとの一対一を制しハットトリックを達成。ナポリは4-0で快勝し、リーグ戦無敗をキープした。

リーグ戦3連勝中の6位インテルはホームで18位サンプドリアと対戦。序盤から主導権を握ったインテルは、21分に右CKからステファン・デ・フライのヘディングシュートで先制。44分にはアレッサンドロ・バストーニの見事なロングフィードに抜け出したニコロ・バレッラが豪快にネットを揺らし追加点を奪った。後半も幾度となくサンプドリアゴールに迫ったインテル。73分、カウンターから途中出場のホアキン・コレアがドリブルで独走し、最後はボックス手前からゴール左上隅に強烈なミドルシュートを突き刺した。インテルは3-0で勝利を収め、リーグ戦4連勝を飾った。

前節エンポリに大勝しリーグ戦連勝を飾った7位ユヴェントスは敵地で17位レッチェと対戦した。序盤から主導権を握ったのはアウェイチーム。ボール保持率を高めレッチェゴールに迫っていくも、ブロックを組んだ相手守備陣をなかなか崩すことができず、攻めあぐねるシーンが続く。スコアレスで迎えた73分に遂に試合の均衡が破れる。ボックス内左角付近でボールを受けたニコロ・ファジョーリが右足でシュートを放つと、ボールは美しい軌道を描き右ポストを叩いてゴールネットを揺らした。レッチェは終盤にかけてチャンスを作るも得点を奪うことはできず。リードを守り切ったユヴェントスが1-0で勝利し、リーグ戦の連勝を「3」に伸ばした。

29日に行われたセリエA第12節の結果は以下の通り。

■セリエA第12節

▼29日開催

ナポリ 4-0 サッスオーロ

レッチェ 0-1 ユヴェントス

インテル 3-0 サンプドリア

▼30日開催

エンポリ vs アタランタ

スペツィア vs フィオレンティーナ

クレモネーゼ vs ウディネーゼ

ラツィオ vs サレルニターナ

トリノ vs ミラン

▼31日開催

ヴェローナ vs ローマ

モンツァ vs ボローニャ