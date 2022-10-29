KANDYTOWN、Billboard LiveでバンドセットによるSpecial Live開催

KANDYTOWNが、2023年1月11日にBillboard Live TOKYOにてバンドセットによるSpecial Live「Session at Billboard Live TOKYO」を開催する。

2023年3月をもって活動の終演を発表している国内屈指のヒップホップクルー、KANDYTOWN。本公演は11月30日に発売する3rdアルバム『LAST ALBUM』初回限定盤の購入者対象、封入応募抽選特典として開催される。

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Special Liveは一般チケットの販売はなく、『LAST ALBUM』初回限定盤に封入されているチラシに記載のシリアルコードを使って、応募期間内に応募サイトへエントリーし、抽選に当選した人のみが参加できる。

＜ライブ情報＞

Special Live「Session at Billboard Live TOKYO」

2023年1月11日（水）東京・Billboard Live TOKYO

時間：1st Stage OPEN：17:00 Start：18:00

2nd Stage OPEN：20:00 Start：21:00

■応募方法：11月30日（水）発売の3rd ALBUM「LAST ALBUM」（初回限定盤）に封入されている封入チラシペラに記載のシリアルコードを使って応募サイトより抽選にエントリー下さい。

■応募期間：11月29日（火）10:00〜12月11日（日）23:59

※1回のエントリーで1名様のエントリーとなります。

※初回限定盤をご購入の方対象の応募特典となります。通常盤は対象外となります。

※一般のチケット販売はございません。

※当日は60min程のStageを2回開催予定です。当選者はいずれかのStageに参加が可能です。

※各Stageの内容は一部異なります。

※申し込みの時点で都合がつかないStageがある場合は応募サイトの設問にご回答ください。

※詳しい開催時間、注意事項を応募サイトより必ずご確認頂きご了承の上抽選にご参加ください。

※入場時にドリンク代として1000円（1drink）が必要となります。

※当選の権利は如何なる場合にも譲渡できません、ご了承の上ご応募ください。

※会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

※当日メディアの撮影などが入り、映り込みの可能性があることをご了承ください。

＜リリース情報＞

KANDYTOWN

3rd ALBUM『LAST ALBUM』

発売日：2022年11月30日（水）

通常盤

価格：3000円（税抜）

品番：WPCL-13411

初回限定盤

価格：6500円（税抜）

品番：WPZL-32031

=収録曲数=

1. Curtain Call

Lyrics: KEIJU, Ryohu, IO

Music: Neetz

Turntable: The Anticipation Illicit Tsuboi

2. You Came Back

Lyrics: KEIJU, IO, Holly Q, Gottz

Music: Neetz

3. I Am

Lyrics: IO, Dony Joint, Gottz, Holly Q, KEIJU

Music: Neetz

4. PROGRESS

Lyrics: Gottz, MUD, KEIJU, Dony Joint

Music: Neetz

5. The Maniacs

Lyrics: MUD, Neetz, KEIJU

Music: Neetz

6. Definition

Lyrics: BSC, Neetz, Ryohu

Music: Neetz

7. Riddim

Lyrics: Gottz, Neetz, MUD

Music: Neetz

8. Urban Tears

Lyrics: DIAN, Ryohu, Holly Q, IO

Music: Neetz

9. METHOD

Lyrics: MUD, Neetz, BSC

Music: Neetz

10. Soul Assassin

Lyrics: BSC, MUD, DIAN, Dony Joint

Music: Ryohu

11. Couch

Lyrics: DIAN, Ryohu, MUD, Neetz, BSC

Music: Ryohu

12. Voyage

Lyrics: Gottz, Ryohu, DIAN

Music: Neetz

13. Leave The Message

Lyrics: Neetz, MUD, BSC, Holly Q

Music: Neetz

14. Grace

Lyrics: MASATO, KEIJU, DIAN

Music: Neetz

15. Blue Verse

Lyrics: Ryohu, BSC, Dony Joint, IO, MASATO

Music: Neetz

16. Endroll

Lyrics: IO, Ryohu, MASATO, Dony Joint, BSC

Music: Neetz

Produced by KANDYTOWN LIFE

Sound Produced by Neetz & Ryohu

Recorded & Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi @ RDS Toritsudai

Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using SING Technology® （Patented）.

■初回限定盤

1.Bonus Disc （Blu-ray）：LIVE MOVIE from「POP YOURS」（2022.05.21）

2.Photo Book

3.三方背BOX

4.B2ポスター

5. 初回盤限定 封入応募特典（シリアルコード）

予約/購入URL：https://kandytown.lnk.to/lastalbu

KANDYTOWN HP：https://www.kandytownlife.jp/