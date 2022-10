明治安田生命J1リーグ第33節が29日に行われた。

2023シーズンのJ1リーグの座を掛けた残留争いもいよいよ大詰め。この第33節は、残留争いに関わる試合が6つ組まれる注目の節となった。

◆■G大阪 vs 磐田

17位と18位の直接対決は、前半をスコアレスで折り返す。66分、G大阪は自陣からボールを繋ぐと、最後はFW食野亮太郎が左足で流し込み、先制に成功。重要な試合でG大阪が一歩前に出る。73分にも、パトリックのスーパーなボレーシュートでリードは2点に。このまま試合は終わり、G大阪が貴重な勝利を掴んだ。一方、磐田は1年でのJ2降格が決定している。

◆■清水 vs 鹿島

清水エスパルスは12分にMFホナウドのミドルシュートでゴールを脅かすと、19分にもDF山原怜音がゴールに迫った。鹿島アントラーズも21分に松村優太、29分には鈴木優磨が得点機を迎えるも、こちらも活かせず。0-0で前半を折り返した。56分、CKの流れから鹿島が先制。相手DF陣がクリアしようとしたところをMF三竿健斗が足でブロックし、そのままゴールへと吸い込まれた。このまま試合は終了となり、清水は17位に転落した状態で最終節を迎える。

◆■福岡 vs 柏

開始早々に15位のアビスパ福岡が先制。4分、自陣からカウンターを仕掛け、左サイドから志知孝明がクロスを供給。最後は山岸祐也のボレーが決まり、1-0でリードを奪った。なお、山岸は今季10得点目となった。44分にも、スローインの流れから湯澤聖人がクロス。ゴール前でフリーになっていたFWフアンマが突き刺し、2点リードに変わった。しかし、後半開始早々、柏レイソルも後半から入ったMF戸嶋祥郎のミドルシュートで1点を返した。しかし、同点までは持ち込ませず、2-1で逃げ切り、自動降格は無くなった。

◆■京都 vs C大阪

関西勢同士の一戦となった京都サンガF.C.とセレッソ大阪の対戦。お互いにチャンスを迎えるも、それらを活かせず前半はスコアレスで折り返す。後半は京都が攻勢を強め、DF荻原拓也のシュートがポストに当たるなど、ゴールに迫る。終盤にはC大阪にも大きなチャンスが立て続けに訪れるが、GK上福元直人を中心とした守備陣が防ぎ続ける。終了間際のビッグチャンスも枠を外れてしまい、0-0で試合終了。京都は16位で最終節を迎え、自動残留には勝利が絶対条件になった。

◆■湘南 vs 鳥栖

前半7分にFW町野修斗のヘディングで湘南ベルマーレが先制に成功。21分にも、前線からの激しいプレッシングから最後は再び町野が沈め、リードは2点に拡大。78分にも山本脩斗がCKを頭で合わせ、3点リードに。湘南は快勝で勝ち点「38」に伸ばし、自動降格の可能性は消滅した。最終節は引き分け以上で自動残留が決まる。

◆■広島 vs 札幌

前半23分、裏のスペースに抜け出したFW興梠慎三が貴重な先制弾。引き分け以上で自動残留の決まる北海道コンサドーレ札幌がリードする。だが、37分に広島DF塩谷司のクロスをDFがクリアできず、オウンゴールで同点となった。しかし55分、MFルーカス・フェルナンデスのサイドチェンジから、MFガブリエル・シャビエルが折り返し、最後はMF宮澤裕樹が押し込んだ。札幌が勝ち越した。このまま勝ち切り、札幌は残留が決定している。

次節は遂に最終節。自動降格、J1参入プレーオフ進出の可能性を残すチームの順位表並びに、最終節の全対戦カードは以下の通りとなっている。

◆■順位表

※札幌は10位に浮上。勝ち点「42」、得失点差「-11」

13 湘南(38/-9)

14 福岡(37/-9)

15 G大阪(36/-11)

──────プレーオフ出場──────

16 京都(35/-8)

──────J2自動降格圏──────

17 清水(33/-9)

18 磐田(29/-25)

◆■最終節の対戦カード

▼11月5日(土)14時一斉キックオフ

札幌 vs 清水

鹿島 vs G大阪

浦和 vs 福岡

柏 vs 湘南

FC東京 vs 川崎F

磐田 vs 京都

C大阪 vs 名古屋

神戸 vs 横浜FM

鳥栖 vs 広島