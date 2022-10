明治安田生命J1リーグ第33節が29日に行われた。

首位横浜F・マリノスは、エウベルとアンデルソン・ロペスが2ゴールずつを挙げ、ホーム最終戦で浦和レッズに4-1の快勝を収めた。勝ち点差「2」で追いかける2位川崎フロンターレは、ヴィッセル神戸とホームで対戦。早い段階に先制すると、後半早々に直接フリーキックで追いつかれたものの、終盤に獲得したPKを家長昭博が決めて2-1で辛勝。川崎Fは3連覇への希望をつなぎ、横浜FMの3シーズンぶり優勝は持ち越しとなった。

ジュビロ磐田はガンバ大阪との直接対決に0-2で敗れ、1年でのJ2リーグ降格が決定。勝利したG大阪は残留圏に浮上し、鹿島アントラーズに敗れた清水エスパルスが自動降格圏へ。セレッソ大阪と引き分けた京都サンガF.C.はJ1参入プレーオフ出場圏の16位となった。

湘南ベルマーレはサガン鳥栖に3-0で快勝。柏レイソルを2-1で下したアビスパ福岡とともに、自動降格の可能性はなくなった。また、敵地でサンフレッチェ広島を破った北海道コンサドーレ札幌は残留が確定した。

名古屋グランパスはホーム最終戦でFC東京を下し、6試合ぶりの白星となった。敗れたFC東京は4位以下が確定し、ACL出場権獲得の可能性が消滅した。ACL出場の可能性がある3位争いは、広島、C大阪、鹿島の3チームに絞られた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆試合結果

▼10月29日(土)

川崎フロンターレ 2-1 ヴィッセル神戸

横浜F・マリノス 4-1 浦和レッズ

湘南ベルマーレ 3-0 サガン鳥栖

清水エスパルス 0-1 鹿島アントラーズ

名古屋グランパス 2-1 FC東京

京都サンガF.C. 0-0 セレッソ大阪

ガンバ大阪 2-0 ジュビロ磐田

サンフレッチェ広島 1-2 北海道コンサドーレ札幌

アビスパ福岡 2-1 柏レイソル

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FM(65/+33)

2位 川崎F(63/+22)

──────ACL出場圏──────

3位 広島(54/+11)

4位 C大阪(51/+7)

5位 鹿島(51/+5)

6位 FC東京(49/+4)

7位 柏(47/0)

8位 浦和(44/+9)

9位 名古屋(43/-6)

10位 札幌(42/-11)

11位 鳥栖(41/+1)

12位 神戸(40/-4)

13位 湘南(38/-9)

14位 福岡(37/-9)

15位 G大阪(36/-11)

──────PO出場圏──────

16位 京都(35/-8)

──────自動降格圏──────

17位 清水(33/-9)

18位 磐田(29/-25)

※天皇杯王者のヴァンフォーレ甲府(J2)がACL出場権を獲得済

※1、2位のクラブはACL2023グループステージより、3位クラブはプレーオフより出場。ACLで浦和が優勝した場合、リーグ3位に代わりプレーオフより出場

◆■次節の対戦カード

▼11月5日(土)14時一斉キックオフ

札幌 vs 清水

鹿島 vs G大阪

浦和 vs 福岡

柏 vs 湘南

FC東京 vs 川崎F

磐田 vs 京都

C大阪 vs 名古屋

神戸 vs 横浜FM

鳥栖 vs 広島