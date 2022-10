「自分の性別はどっちなんだろう？」男性として生まれた17歳 “いま”の葛藤と“未来”への悩み

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。毎週月曜にお届けしている「SOCIAL LOCKS!」のコーナーでは、生まれた環境のこと、性のこと、障がいのことなど、周りとの“違い”について悩んでいるさまざまな10代の声を届けています。10月24日(月)の放送では、最近自身の性別について深く考えるようになった17歳のリスナーから届いたメッセージを紹介。パーソナリティのこもり校長と当事者でもあるぺえ教頭が、”自分”として生きる大切さを語り合いました。自分はずっと男性として生きてきたのですが、1週間ぐらい前に女性として生きることへの憧れに気づきました。きっかけは、乃木坂46の楽曲「インフルエンサー」のミュージックビデオを観ていたときに「自分もあんなふうにスカートをはいたり、メイクをしたりしてかわいくなりたい」と思ったことでした。一度自分の気持ちに気づいたらどんどん行動に移したくなったので、すぐにメイク道具を買ってメイクをしました。かわいくなった自分の姿を鏡で見たときは、「すごくいいな」と思えて嬉しかったです。親しい男友達や女友達にも、その写真を送ったら「かわいい」と言ってもらえました。母親にも「いいね」と言ってもらいました。嬉しかったです。ただ母親には、「自分は、本当はメイクをしたりスカートをはいたりして、かわいくなりたいんだ」と話したところ、「将来はどうするの?」と言われました。からだは男性として生まれた自分が女性として生きる未来を想像したときに、就職だったり社会の目だったり、男性として生きるよりもすごく大変な人生になる想像しかできなくて、何も言えませんでした。「男性として生きたほうがいいんじゃないか」とか、ここ数日はそんなことも考えています。これから先の人生を女性として生きるのか、男性として生きるのか、という悩みもあるけど、今の自分の一番の悩みは「自分の性別はどっちなんだろう?」ということです。周りの友達には相談できないことだし、毎晩寝る前に考えてしまっています。性別がわからなくて葛藤している人がいて、その状況がつらいということを知ってほしいし、もし「性別に葛藤している人なんじゃないか」と気づいたら、性別を決めつけないで接してほしいです。こもり校長:最後に、「性別を決めつけないでほしい」と言っていたけど……自分のなかでも葛藤があるからこそ、出た言葉なのかもね。ぺえ教頭:そうね。新しい自分に気づくというのは、ワクワクすることでもあるんだけど不安になることでもあるから。今の気持ちが痛いほどわかるというか。“男として生きたほうがいいのか、女として生きたほうがいいのか”……「どちらでもない」という選択肢があると私は信じたい。こもり校長:「どちらでもない」……うん。ぺえ教頭:私も、「男性ですか?」「女性ですか?」というところよりも、”ぺえ”として生きているというか。本当の部分で性別というものが、何て言うのかな……脳にないというか、自分に対してね。こもり校長:うんうん。ぺえ教頭:「そういう考え方だったり人生もあるよ」って。でも、まだ1週間だからわからないと思う。そこにたどり着くには時間がかかると思うけど……“選択をしない”という選択も、私はありだと思う。こもり校長:焦っちゃう気持ちもあるだろうけど、焦らずにね。自分のことに、大切に向き合ってほしいなと思います。ぺえ教頭:はい。こもり校長:声を届けてくれてありがとう。超ダイバーシティ芸術祭「True Colors Festival」の新プロジェクト「True Colors CARAVAN」にて、「SCHOOL OF LOCK!」が「SOCIAL LOCKS!」の課外授業を開催。10月23日(日)に、最終回となる6回目が大分県別府市でおこなわれました。この模様は、近日中に「SOCIAL LOCKS!」の特設サイトにて紹介します。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/