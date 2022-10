日本未発売アイテムがぎっしり☆『マイクラ』ファン大注目の最新ミステリーバッグ

ブロックを積み上げて自分だけの世界を作り上げたり大冒険を繰り広げたり……。自由に何でも創造できる、サンドボックスゲーム『マインクラフト(Minecraft)』のグッズが入った「マインクラフト ブラックミステリーバッグシリーズ3」が新登場する。日本未発売の注目商品がたっぷり詰め込まれているというミステリーバッグ、気になる中身をご紹介しよう。

2022年11月18日(金)から数量限定にて全国のイオンでお取り扱いがスタートする「マインクラフト ブラックミステリーバッグシリーズ3」。

本アイテムはマインクラフトのグッズが5つ入ったスペシャルバッグで、今回は「お風呂や歯磨きが楽しくなるアイテム」が厳選されギュギュっと詰め込まれている。

『マイクラ』の魅力は自由な創造性を楽しめるほか、登場するキャラクターたちもそのひとつ。

「ブラックミステリーバッグ3」はクリーパーやエンダーマンなどの人気キャラクターがデザインされたバッグに、キャラクターバスタオル、クリアカップ、クリーパーの顔がそのまんまデザインされたボディーウォッシャー、ハンドタオル、マグネットが入ってのお届けとなる。

クリアカップやマグネットは2種類のデザインのうち、いずれかひとつが手に入るので、何が入っているかドキドキ・ワクワクを楽しめるアイテムだ。

バスタオル、 ボディーウォッシャー、ハンドタオル、マグネットセットの4アイテムはなんと日本未発売!

マイクラファン必見のスペシャルバッグ、ぜひチェックしてみてね♪

☆「マインクラフト ブラックミステリーバッグ3」に入るアイテムを見る(写真6点)>>>

(C) 2022 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.