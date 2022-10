藤井風の楽曲「死ぬのがいいわ」のライブ演出用の撮り下ろし映像がYouTubeで公開された。

この映像は、10月15、16日に大阪・Panasonic Stadium Suitaで行われた2ndアルバム「LOVE ALL SERVE ALL」のリリースを記念したスタジアムライブ「LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVE」のために撮り下ろされたもの。藤井のYouTube公式チャンネルのチャンネル登録者数が200万人を突破したことを記念して、同チャンネルにアップされた。この映像のディレクションを手がけたのは、山田健人(yahyel)。コメント欄には日本語のみならず英語、スペイン語、ポルトガル語、アラビア語、インドネシア語などさまざまな言語のコメントが多数書き込まれている。