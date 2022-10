こする転写シールでマスクをかわいく！「マスクックすみっコぐらしDX」

熱・針・水不要の転写シールとデコレーション作業用のスティック、マスク本体が1つのセットになった「マスクにプリント!マスクックすみっコぐらしDX(デラックス)」が2022年10月27日(木)に登場した。

『すみっコぐらし』は、優しい色遣いで描かれたゆるかわいいキャラと、かわいいだけじゃないちょっぴりネガティブでシュールな設定で、子どものみならず大人たちをも魅了しているサンエックスのキャラクター。様々なグッズや玩具などの商品が展開されており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されている。

「マスクにプリント!マスクックすみっコぐらしDX」は、ハロウィンやクリスマスなどに大活躍のデコレーションマスクが作成できるメイキングトイ。「すみっコぐらし」のキャラクターをマスクに大きくデザインでき ”プチ” 仮装を楽しめる。

パーティーシーンに大活躍の色鮮やかなデザイン転写シールは400種類以上付属し、ラインストーンやピンク、イエロー、ミント、パープルのカラーマスクが各色2枚、交換用のカラフルな耳紐が10本、耳紐に通して耳元にピアスをつけているように使えるチャームも2個付属している。付属のマスクだけではなく市販の不織布マスクにも使用することもでき、子供でも簡単に世界に1つだけのオリジナルマスクを作成できる。

2021年4月22日(木)に発売した「マスクにプリント!マスクック」は、これまでに別売りのリフィルセットを含め全4種が発売され、シリーズ累計出荷数は10万個を超えてヒット商品の仲間入りをしている。転写シールを擦るだけで、味気の無い不織布マスクを最短10秒でオリジナルのマスクへと大変身させることができる。

「愛着が湧いてマスクを着けてつけてくれるようになった」「勇気が欲しい時にとっておきのマスクとしてつかっている」「外した時に表裏がわかりやすくなった」「子どもに喜んでもらうために自分で使用しています」など老若男女から好評だという。

マスクは、感染防止の目的だけではなくファッションアイテムとしてスタイリングを楽しむ人も増えてきている。

「マスクにプリント!マスクックすみっコぐらしDX」では、大好きなキャラクターをマスクのデコレーションに加えるだけでなく、耳紐の色替えなど自由にファッションを楽しめる。忙しい朝でも最短10秒で簡単に盛れるデコレーションマスクが作れるキットで、毎日のファッションをお楽しみいただきたい。

