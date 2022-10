『ギャラファイ』でゼアス、ダイナと一緒に戦いたい！　ウルトラマンゼット役・畠中祐インタビュー

『ウルトラマンZ』でのデビューから約2年が経った今もなお、多くのファンに愛されるウルトラマンゼット。『ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突』では、デルタライズクローがパワーアップした新タイプ・デスシウムライズクローが登場。さらなる活躍を予感させてくれた。

ゼットの声を演じる畠中祐さんは、ウルトラマンシリーズの大ファン。数多くのヒーローや怪獣が共演を果たした『運命の衝突』では、畠中さんにとっても嬉しい”再会”があったという。今回はウルトラギャラクシーファイトシリーズを中心に、これまでゼットと歩んできた2年間と、未来への希望を語っていただいた。

>>>『ギャラクシーファイト 運命の衝突』などの場面カットを見る(写真11点)

◆成長しつつも変わらないゼット◆

——現在も映像作品やイベントでコンスタントにゼットを演じられていますが、この2年でゼットに対する印象で変わったことはありますか?

畠中 真っ正面から体当たりで挑む、斜に構えずとにかくひたむきに頑張る子だという印象は全く変わっていないです。根っこにある信念もブレていませんし。でも、イベントで後輩ウルトラマンと共演すると、戦いを経て大きくなった姿を見せてくれて感動しました。

——『ウルトラヒーローズEXPO 2022 サマーフェスティバル』では、ウルトラマンデッカーに先輩らしい言葉をかけていてグッときました。

畠中 そうですね。すごく先輩していて感慨深かったです。

——これからはそんなゼットの姿が見られる機会が増えるかもしれませんね。

畠中 僕としては、先輩風を吹かせようとして空回っちゃうのもゼットらしい気がするので、そんな一面も見てみたいと思っちゃいますね(笑)。

——確かにそれもゼットらしいです(笑)。ギャラファイでは『大いなる陰謀』『運命の衝突』の2作に登場し、『大いなる陰謀』では地球でナツカワ ハルキと出会う前の姿が描かれていました。『大いなる陰謀』のゼットを演じるにあたって、大事にされたことは?

畠中 『大いなる陰謀』では、「自分で何とかしなきゃ」って責任感に振り回される、危うさを出せればと考えていましたね。『Z』のときよりも周りが見えていないほうがいいなと思い、必死感を強めにして演じました。

——『Z』の終盤から『運命の衝突』の前作にあたる『ウルトラギャラクシーファイト 大いなる陰謀』の配信が開始されました。収録の時期も重なっていたのでしょうか?

畠中 同時進行だったか、『Z』の収録が終わった直後か記憶が曖昧ですが、そんなに離れたタイミングじゃなかったです。

——では、『Z』で成長したゼットとの切り替えが大変だったのでは?

畠中 いえ、難しさは感じませんでした。『Z』も目覚ましく成長したというより、ハルキを含めたストレイジのみんなに支えられ、ハルキに寄り添った時間があったことで視野が広がった。『Z』で踏み出した一歩を、戻しただけというイメージで演じました。『運命の衝突』は視野の広さを意識するだけで良かったので、『大いなる陰謀』以上に演じやすかったです。

——ベリアロクがジードのところへ行ってしまっても、すぐ切り替えて戦いに戻ったシーンはゼットの成長が感じられました。

畠中 あそこであたふたせずに、「そうだよな」と割り切ったのは彼の大きな成長かもしれません。超気分屋なベリアロクに振り回されるゼット、という関係性も垣間見えて。ゼットもなんだかんだ「あいつは戻ってきてくれる」と信じているんじゃないかな。ベリアロクが好奇心のまま面白いやつにつくなら、一番面白いのはゼットだろうし。ゼット自身は、絶対にそんなこと思っていないでしょうけど(笑)。

——ゼットとベリアロク、ギャラファイに登場していないハルキを含めた3人の関係性は面白いですよね。このトリオの珍道中で作品が作れるんじゃないかと思うくらい。

畠中 みんな個が強くがちゃがちゃしていて、普段の会話を聞いているだけで面白そうですよね。よくこのバランス感覚で成り立っているなと思うくらいハチャメチャで、ツッコミ役がいないですから(笑)。

——ベリアロクが絡むと、ボケ役のゼットがツッコミに回るという。

畠中 ハルキもなぁ。平野(宏周)さんがアドリブをガンガン入れまくっていて、しかもそれが超面白い! 本当にすごい人ですよ。

◆思い出のウルトラマンとの再会◆

——ウルトラマンシリーズのファンである畠中さん的に、『運命の衝突』に登場した中で印象に残っているヒーローは?

畠中 ゼアスが出ると聞いて「最高じゃん!」と思いました。『ウルトラマンゼアス』大好きなんですよ。手が汚れると滝で洗う潔癖症なところや、主演の役者さん(関口正晴さん)のちょっと抜けている雰囲気がおもしろくて。そんなゼアスが頑張って一歩踏み出す姿にグッときましたし、ゼットに近いところも感じるんです。『ウルトラマンゼアス2』もドストレートなスポ根なのが激アツで。僕の青春のウルトラマンというか、小さいころに最も勇気をくれたヒーローな気がします。

——今回はゼットと共闘する場面はありませんでしたが、今後のギャラファイで一緒に戦えるといいですよね。

畠中 そうですね! あとはダイナとも共闘したいです。ダイナが夕焼けの中で立ち上がる姿(『ウルトラマンダイナ』第31話「死闘!ダイナVSダイナ」)が、とても記憶に残っていて。倒れてしまったダイナに子どもが「頑張って!」と声をかけて、みんながダイナの名前を呼ぶ声を聞き、ダイナが立ち上がる。その姿に勇気をもらいましたし、ヒーローの在り方の根源を見せてくれた気がします。俺も泣きながら「ダイナ!」ってテレビの前で叫んで、ビデオで何回も観て応援していました。あのダイナの姿はゼアスやゼットに通じる熱さがあると思うんです。いつか3人で一緒に戦いたいですね。

——以前の寺島拓篤さんとの対談では、『ウルトラマンパワード』のダダと戦いたいとお話されていましたが、ほかにギャラファイで戦ってみたい怪獣はいますか?

畠中 映画『ティガ&ダイナ』(『ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナ 光の星の戦士たち』)のデスフェイサーが、怪獣では一番好きなのでぜひ戦ってみたいです! あと名前を忘れてしまったんですが、「平成ウルトラセブン」に出てきたロボット怪獣とも戦いたい。

同席していた円谷プロの担当者 大鉄塊ですかね?(画像を見せる)

畠中 あーーーっ、懐かしい! すごく好きでした。愛嬌があって、お話も切なくていいんですよね。完全に僕の願望なんですけど、ギャラファイはそれが叶う場所でもあると思うので言い残しておきます(笑)。

——これまで描かれなかった共演や対戦カードが実現し、ウルトラヒーローの新たな活躍を楽しめるのが、ギャラファイの醍醐味だと思います。『運命の衝突』でゼットがデスシウムライズクローに変身したことも、まさにギャラファイならではの面白さかと。

畠中 映画『ティガ』(『ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEY』)のティガダークが大好きなので、あれはテンション上がりました! ティガダークの影響で、今も黒が好きなんですよ。真っ黒な姿から、(力を取り戻して)ちょっとずつ変わっていくところも良くて。デスシウムライズクローもカッコいいんですけど、ここからさらに一部だけ黒が残るとか、そういう変化をしていったら嬉しいですね。

——今後のギャラファイでまた別のゼットの新タイプが出るかもしれませんよ。師匠のウルトラマンゼロも、今回新たな姿・ワイルドバーストになりましたから。

畠中 年齢的にもまだ若いし、まだまだポテンシャルを秘めていると思うので、ここから先のゼットが楽しみです。

◆宮野さんのすごさを感じた『ボイスドラマ』◆

——『Z』やギャラファイ以外で、ゼットの登場作品で印象に残っているものはありますか?

畠中 『(ウルトラマンゼット&ゼロ)ボイスドラマ』にはグッときましたね。まさかあんな感動巨編になるとは思っていませんでした。

——基本はギャグなんですが、最後にはちゃんとゼロとゼットの師弟の話になっているのが素晴らしかったですね、『ボイスドラマ』は。

畠中 ゼロ師匠との戦いで、最後一発思いっきり殴るところとか良いですよね。それで認めてくれたというわけではないけど、ゼロが背中を押してくれて。ギャグももちろん面白かったんですが、ゼットのひたむきさが見えて、『Z』の物語により深みを与えてくれたのが素晴らしかったです。収録は一人ずつだったんですが、終盤は一緒に録っていたら泣いちゃうんじゃないかと思いましたよ。

——ゼロ役の宮野真守さんとは別録りだったんですね。そうとは全く感じないくらい、活き活きとした掛け合いだったので驚きです。

畠中 大体宮野さんが先に録っていて、そこに僕が乗っかるという形でした。ゼロ師匠のお芝居がとても振り切れていて、「これだけやっていいんだ」と思って僕もいろいろやっちゃいました(笑)。

——宮野さんと畠中さんの間でも間接的に師弟関係があったといいますか、ある意味宮野さんの背中を見て演じられていたんですね。

畠中 「宮野さんすごいな!」って思いましたね。面白くはっちゃけつつも、ゼロらしさがしっかりあって、最後までカッコいい。宮野さんがちょっと投影されているんじゃないかというくらい……ちょっとじゃないな(笑)。その演技のふり幅がとても素敵でした。

——畠中さんと宮野さんは、アーティストとしてもウルトラマンシリーズに関わっているという共通項があります。もし今後、新たにウルトラマンシリーズの曲を歌うとしたら、どんな曲を歌ってみたいですか?

畠中 難しいな……。僕、ウルトラマンシリーズでは『TAKE ME HIGHER』(『ティガ』のOP)が一番好きで。『Promise for the future』(『Z』の後期ED)を作るときにそのことをポロっと言ったからか、『TAKE ME HIGHER』のニュアンスを入れてもらった感覚が少しあるんです。

——『Promise for the future』はどこか平成ウルトラマンの香りを感じる曲だと思ったのですが、そんな出来事があったんですね。

畠中 はい。世代的にも『ティガ』あたりの楽曲には思い入れがあって。もし新しくウルトラマンの曲を歌うとしたら、もっと明るい曲や、逆に劇場版で流れるようなしっとりとした曲を歌ってみたいですね。それから、歌詞にウルトラマンという言葉は入れたい。『ゼアス』の主題歌みたいに、ウルトラマンの名前が入っているのは”THE ウルトラマンの歌”という感じがして好きなんです。『Promise for the future』は、保育園の先生をしているファンの方からいただいた手紙が印象に残っていて。競走のときに流したら、子どもたちが「『ウルトラマンZ』だ!」と盛り上がってくれたそうで。その話を聞いてすごく感動しました。「ウルトラマンの曲を歌ってよかった」と感じた瞬間でしたね。本当に素敵な宝をもらえたなと。

——それこそ畠中さんが『TAKE ME HIGHER』を覚えているのと同じで、10年、20年経ったら今の子どもたちが、『Promise for the future』が思い出の曲だと話すようになるかもしれません。

畠中 ウルトラマンの曲は、聞いたら懐かしいと感じるものでもありますからね。その一曲に加えていただけたのは、感無量です。

◆ウルトラマンを支えているもの◆

——以前のインタビューでは、ウルトラマンシリーズの魅力を”諦めない姿”と”重厚なストーリー”とお話されていました。今も魅力を挙げるとしたらその二つになりますか?

畠中 先ほどお話した、夕焼けの中で立ち上がるダイナの姿が僕の中のヒーロー像なので、やはり魅力となるとその二つですね。それに加えて、子どもたちの応援がウルトラマンには必要なのかなと今は思います。僕がウルトラマンシリーズに抱くイメージの根源には、ウルトラマンショーの存在があるんです。ウルトラマンのショーって、泣けるんですよね。台本を読んでも涙腺に来るし、子どもたちの応援が加わることで、より感動が大きくなる。『Z』からコロナ禍になって、ショーで子どもたちの声援は聴けないんですけど、拍手などで応援する姿が泣けるんです。諦めずひたむきに応援する子どもたちがいるからこそ、ウルトラマンはヒーローになれるのかもしれないなと。応援する子どもたちに、ウルトラマンは支えられている気がします。

——早く子どもたちが声を出して応援できる世の中に戻るといいですね。

畠中 本当にそう思います。僕も小さいころはショーでウルトラマンを応援する子どもだったから、そのすごさがよくわかるんですよ。心の底から純粋に「頑張って!」と応援しているから、本当に熱い。だから、気兼ねなく声が出せるようになったら、ウルトラマンショーを観に行きたいですね。子どもたちの声を聴くことで、自分が勇気づけられる気がする。そして、いつか生でショーに声を当ててみたいです。

——その日が来ることを楽しみにしています! 最後に、ゼットを応援しているファンに向けてメッセージをお願いします。

畠中 この前NHKさんでやっていた『全ウルトラマン大投票』で3位に選ばれるなど、今でもゼットを応援している人たちの熱量が届く機会が多くて。それほど愛される作品に携わらせていただけたことは、本当に幸せなことだと思います。ショーやギャラファイなど、ゼットとハルキはこれからも戦い続けると思うのですが、まだまだ未熟な二人には皆さんの応援が必要だと思います。一緒にゼットが戦う姿を応援していただければ嬉しいです。これからもゼットのことを、よろしくお願いいたします!

(C)円谷プロ

<Profile>

はたなか たすく

8月17日生まれ。神奈川県出身。賢プロダクション所属。2020年放送の『ウルトラマンZ』よりウルトラマンゼットを演じている。『僕のヒーローアカデミア』(上鳴電気)など多数出演