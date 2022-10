「人種差別野郎！」「カンクンに帰れ！」米上院議員、ヤジの集中砲火をスタジアムで浴びる

現地時間23日、米共和党のテッド・クルーズ上院議員(テキサス州選出)が、NYのヤンキー・スタジアムで行われたニューヨーク・ヤンキース対ヒューストン・アストロズの試合中、「この負け犬め!」「人種差別野郎!」「カンクンに帰れ!」など、ヤジの集中砲火を浴びた。

【写真を見る】周囲の観客から中指を立てられるクルーズ議員

クルーズ議員はこの日、地元テキサスのアストロズを応援。同議員は昨年冬にテキサスで大規模な停電が起きた際、数百万人が断水に見舞われ被災するなか、隣国メキシコのリゾート地カンクンに旅行しに行ったことでも知られる。

だがクルーズ議員もへこたれなかった。ニューヨーカーは野次を飛ばすことに関しては経験豊富だろうが、クルーズ議員ほど屈辱と悪態に慣れっこなアメリカ人は他にいない。最後のアウトが記録されるや、「ワールドシリーズ!! ワールドシリーズ!! ワールドシリーズ!!!!」とツイートしている。

World Series!! World Series!! World Series!!!!@astros#GoStos pic.twitter.com/HW6n59DFRf — Ted Cruz (@tedcruz) October 24, 2022

from Rolling Stone US

.@tedcruz came to @yankeestadium wearing @astros colors tonight. The Bronx responded in kind… pic.twitter.com/4t08HqCOH4 — Jesse Angelo (@jessemangelo) October 24, 2022

Ted Cruz at Yankee Stadium gets finger, booed, called racist piece of you know what and woman hater #RepBx #ALCS #MLB #Postseason pic.twitter.com/2aSpyTuwpP — ☥ † The Rev. Mark Thompson, Host @MakeItPlain (@ministter) October 24, 2022

