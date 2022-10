私立恵比寿中学、3年ぶり開催の夏の風物詩「ファミえん2022」映像作品化

私立恵比寿中学が、映像作品『エビ中夏のファミリー遠足略してファミえんin 山中湖 2022』の12月14日に発売する。

3年ぶりに開催された夏の風物詩「エビ中夏のファミリー遠足略してファミえんin 山中湖 2022」。メンバーの桜木心菜・小久保柚乃・風見和香の3人が初参加となる8月6日ライブ1日目の模様が映像化され、ライブ当日に体調不良で参加できなかった小林歌穂を含む、柏木ひなた・小林歌穂・中山莉子による副音声でのオーディオコメンタリーも収録されている。

メジャーデビュー10周年のアニバーサリーイヤーとなる今年の「ファミえん」は毎年恒例の山中湖交流プラザきらら・シアターひびきにて開催され、メンバーがウォーターキャノンでずぶ濡れになりながら走り回るライブを、夕暮れから夜にかけて日が落ちてゆく自然の演出の中で楽しめる作品になっている。

また、本公演は今年で卒業を発表している柏木ひなたにとっても最後となる公演。初回生産限定盤には1日目のライブ本編に加え、特典映像として2日目のみ披露した楽曲も収録されている。

さらに初回生産限定盤には、舞台の裏側に迫ったドキュメントを収録し、9月に開催された秋の恒例行事「We sing a popular tune on the stage 題して「ちゅうおん」2022」のライブ音源がCD2枚に収録される。あわせて、「エビ中夏のファミリー遠足略してファミえんin 山中湖」のライブ写真を使った40ページのフォトブックレットに豪華BOX仕様になっており、収録内容は後日発表される。

<リリース情報>

『エビ中 夏のファミリー遠足 略してファミえん in 山中湖 2022』

発売日:2022年12月14日(水)

予約はこちら:

https://shiritsuebisuchugaku.lnk.to/nJv5qG

【初回生産限定盤BD+2CD】

品番:SEXL-165-167

価格:12000円(税込)

40Pフォトブックレット封入 豪華BOX仕様

・BD ライブ本編

「エビ中 夏のファミリー遠足 略してファミえん in 山中湖 2022」DAY1

※小林歌穂は体調不良のため欠席

※柏木ひなた・小林歌穂・中山莉子のオーディオコメンタリー付き

●初回生産限定盤特典映像

・ライブドキュメント

・DAY2のみパフォーマンスしたライブ映像収録

・初回生産限定盤特典CD ライブ音源(Disc1+2)

We sing a popular tune on the stage 題して「ちゅうおん」2022 DAY2

・通常盤BD

品番:SEXL-168

価格:5900円(税込)

・BD ライブ本編

「エビ中 夏のファミリー遠足 略してファミえん in 山中湖 2022」DAY1

※小林歌穂は体調不良のため欠席

※柏木ひなた・小林歌穂・中山莉子のオーディオコメンタリー付き

<ライブ情報>

「柏木ひなた EBICHU 12th Anniversary Live Lets laugh together forever!!!!!!!!!!」

※SOLD OUT※

2022年11月28日(月)中野サンプラザホール

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

会場:中野サンプラザホール

出演:柏木ひなた

「星名美怜生誕ソロライブ「PINK DOLL HOUSE:5」」

2022年10月31日(月)KT Zepp Yokohama

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

「私立恵比寿中学秋田分校〜お待たせしました美の国感謝祭〜」

2022年11月26日(土)あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

時間:OPEN 13:00 / START 14:00

「柏木ひなた卒業ライブ」

2022年12月16日(金)幕張メッセイベントホール

「新体制初ライブ」

2022年12月17日(土)幕張メッセイベントホール

