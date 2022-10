NCT DREAMの初の映画「NCT DREAM THE MOVIE : In A DREAM」のメインポスターが公開された。

「NCT DREAM THE MOVIE : In A DREAM」は今年9月に開催された単独コンサート「THE DREAM SHOW2 : In A DREAM」を映画形式に再構成した作品。コンサートの模様はもちろん、準備の過程やバックステージ、そして7人の単独インタビューなどを楽しむことができる。メインポスターは「THE DREAM SHOW2」のコンセプトと続くイメージで、神々しい背景をバックに佇むNCT DREAMの姿が収められている。