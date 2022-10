『タイバニ2』パート2第17話、『X』の対応に市長もヒーローも苦慮！

2022年10月7日(金)16時よりNetflixにてパート2(第2クール)が全世界独占配信された『TIGER & BUNNY 2』、その第17話の場面カット&あらすじが公開された。

また10月29日(土)21時から、YouTubeで第17話の同時視聴会が配信される。

『TIGER & BUNNY 2』は、2011年放送のオリジナルTVアニメ『TIGER & BUNNY』の続編。

『NEXT』という特殊能力を持つ犯罪者から『NEXT』能力で人々を守る企業所属のヒーロー、ワイルドタイガーこと鏑木・T・虎徹とバーナビー・ブルックスJr.の活躍を描く。

第17話、NEXT能力者の暴走『X』の問題が大きくなる。

<第17話 「The gods send nuts to those who have no teeth.」(神は歯のない者にクルミを授ける)>

NEXTの感染症によるものと思われる暴走『X』の更なる増加に、一般市民の安全を守る為、対応の決断を問われる市長。

NEXTでもあるヒーローたちは、ヒーローとして出来る事を模索するのだったが……。

>>>『TIGER & BUNNY 2』第17話の場面カットその他を全部見る(画像19点)

さらに10月29日(土)21時から、YouTubeで『TIGER & BUNNY 2』第17話の同時視聴会が配信される。出演は平田広明(虎徹役)、森田成一(バーナビー役)、井上剛(スカイハイ/キース・グッドマン役)。同時視聴会では毎回、次回予告の映像が初公開となる。

なおアニメ本編はYouTubeでは試聴できない。Netflixのページを別ウインドウで開いて、自分で同時再生する形となる。

(C)BNP/T&B2 PARTNERS