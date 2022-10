しまじろうとパーティーゲームのハッピーセットで発見＆遊びを体験！

2022年11月4日(金)からのマクドナルドのハッピーセットに「しまじろう」と「マクドナルド パーティーゲーム」が登場。一足先にそのおもちゃで遊んでみた。

ハッピーセット「しまじろう」は、買い物、洗濯、片付け、入浴など、身近な生活シーンのなかで子供たちが挑戦してみたい思うことを『こどもちゃれんじ』の人気キャラクター「しまじろう」と 一緒に楽しくチャレンジできるおもちゃ。一連の洗濯体験ができる「しまじろうとクルクルおせんたく」、料理の材料を選んで買い物ごっこが楽しめる「なにをかう?しまじろうとおかいもの」など全6種のラインナップで展開される。

今回のおもちゃのテーマは、生活習慣を学び、論理性や数量の概念をはぐくむ遊び。片付けや洗濯の「ごっこ遊び」は、「生活習慣」を学ぶだけではなく、片付ける順序や洗濯の順番などを考える「論理的」思考を育む。また買い物ごっこで料理の材料の数を数えたり、お風呂でボートにしまじろうたちを積み上げたりする遊びは、個数(集合数)を数える機会になり、しまじろうの時計は、親子で時間を話題にやりとりするなど「数量」を考える遊びがたくさん楽しめる。

ハッピーセット「マクドナルド パーティーゲーム」は「かるた」「UNO(TM)」や「ナンジャモンジャ」など人気のパーティーゲームをマクドナルドオリジナルのルールやデザインで楽しめるおもちゃ。家族やお友達と一緒に盛り上がること間違いなしのバラエティ豊かな紙製のゲームを全6種類のラインナップで展開する。

今回のおもちゃは、論理性、図形・空間の認識を高め、遊びを通して楽しく数量への理解を深める。各ゲームのルールを理解し、相手がどんな出方をするかを考えて戦略を練ることは「論理性」を育み、色や形を瞬時に見分けて遊ぶゲームは「図形・空間の認識」を高める。さらに「数字」や文字を記憶し、おうちの方と対戦しながら計算するコミュニケーションが楽しめる。

いずれも学ぶことに対して固く構えず、遊びの中で自然に論理性や数量感覚を身につけられるのが魅力だ。

なお11月5日(土)・6日(日)の2日間は、ハッピーセット「しまじろう」を1セット購入につき「しまじろうとやってみよう!DVD」が、ハッピーセット「マクドナルド パーティーゲーム」を1セット購入につき「マクドナルド パーティーすごろく」がプレゼントされる。

また11月4日(金)より「ほんのハッピーセット」もリニューアル。絵本「すずめといす」、ミニ図鑑「岩石・鉱物・宝石/宝石・鉱物特集 クイズつき」が新登場する。

絵本は新海誠監督の最新映画『すずめの戸締り』と連動したストーリーだ。

(C)Benesse Corporation 1988-2022/しまじろう

(C)2022 McDONALDS

ことばのパズル もじぴったん(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)2022 Mattel.

(C)2022 Mattel. MATTEL, SEKKOIA, BLOKUS and associated trademarks and trade dress are owned by Mattel. Blokus(R)is based on the original concept by Bernard Tavitian.

(C)Simple Rules/SUGOROKUYA

一足早く、全アイテムをお借りして遊んでみた!

ただ、パーティーゲームは複数人数で遊ぶものなのに今回は一人!? できるところまで遊んでみましたが、リバーシは決着つかず・・・。絵柄を楽しみました。

ハッピーセット「しまじろう」

いま なんじ?しまじろうの とけい

▲時計は時間ごとに自分のスケジュールを付属のシールを貼って管理できる。裏側のしまじろうの顔がかわいい!

しまじろうとおかたづけゲーム

▲車とボールで分けてみようとするが、車のタイヤ部分のボールが引っ掛かり、難しい! 平行ばかりでなく、上下に振って車をうまく浮かすとやり易いかも!

しまじろうとクルクル おせんたく

▲ふたを開けて洗濯物を入れ、側面のダイヤルを回すとドラムが回転! カリカリという感触が気持ちいい。洗い終わったら物干し竿に干せるのが楽しい。

なにを かう?しまじろうと おかいもの

▲シートには各料理に必要な食材が載っているので、お子さんに料理をリクエストして、必要な食材を買ってもらう。載っている決まった食材以外のものを入れて、オリジナルカレーライスなどを考えてもらうのも楽しそう。

しまじろうの えあわせゲーム

▲カードをそろえたら、カードの裏面の英語を覚えよう! すべて覚えたら、オリジナルカードを作ってあげてください!

しまじろうとゆらゆらボートで おふろあそび

▲写真ではブロックが上手く船に乗っているが、水の上だとボートが安定しないので、ブロックが倒れそう。ブロックがいろいろな形をしているので、バランス感覚が重要!

ハッピーセット「マクドナルド パーティーゲーム」

ブロックス マクドナルドバージョン

▲青いマスにピースを置いてスタート! ピースの角と角を繋ぐというのが考えさせられる。ピースの形も様々なので広がりは無限。陣地を広げるための繋げ方を考えるのが楽しい!

ナンジャモンジャ マクドナルドバージョン

▲自分でつけた名前事態は覚えているけど、どのキャラクターにその名前を付けたのかを忘れてしまう。特徴と名前を一致させるのがキーポイント!

マクドナルドかるた

▲かるたを楽しんだ後は、絵札の裏に書かれたマクドナルド豆知識が楽しめる。この豆知識が楽しい! ここではお見せせず内緒にしておきますので、ご自分でぜひ!

UNO(TM) マクドナルドバージョン

▲UNOは性格出ますよね。お子さんと遊ぶときは気を付けましょう!

マクドナルドリバーシ

▲一人では決着がつかなかったリバーシ。このピースをじっと見ていると、マックフライポテトが食べたくなりました。

ことばのパズル もじぴったん マクドナルドバージョン

▲文字を繋げるときに、斜めの使い方がキーポイントになりそう。カードの端に書かれた小さな文字に注目していると、斜めの気づきが早いかも!

