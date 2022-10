『仮面ライダーBLACK SUN』配信開始記念！ 変身ビジュアル公開

2022年10月28日(金)の『仮面ライダーBLACK SUN』配信開始を記念して、西島秀俊演じる南光太郎、中村倫也演じる秋月信彦の特別ビジュアルが公式HPで公開された。

『仮面ライダーBLACK SUN』は、1987年から放送され人気を博した『仮面ライダーBLACK』が、白石和彌監督のもと、主演に西島秀俊、中村倫也を迎え、新たにリブートされた作品。

日本では、ついに2022年10月28日(金)0:00 より「Prime Video」にて全10話⼀挙独占配信となった。またその他200以上の国・地域では現地時間の9:00 より配信される。

今回、配信開始を記念して西島秀俊演じる南光太郎、中村倫也演じる秋月信彦の特別ビジュアルを公式HPで公開。

ビジュアルは「変身」をテーマに、光太郎や仮面ライダーBLACK SUN、信彦や仮面ライダーSHADOWMOON が描かれ、光太郎と信彦の躍動感ある動きがスタイリッシュに表現されている。

また超学生が歌う同作の主題歌『Did you see the sunrise?』も、10月28日0:00より各配信サイトでリリースが開始されている。こちらもぜひチェックを。

>>>『仮面ライダーBLACK SUN』特別ビジュアルその他を見る(画像4点)

(C)石森プロ・東映 (C)「仮面ライダーBLACK SUN」PROJECT