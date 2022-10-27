ASIAN KUNG-FU GENERATIONのライブBlu-ray「映像作品集18巻 ～25th Anniversary Tour 2021 Special Concert“More Than a Quarter-Century”2022.03.13～」が12月28日にリリースされる。
本作にはバンド結成25周年記念ツアー「25th Anniversary Tour 2021“Quarter-Century”」のスペシャル版として今年3月に神奈川・パシフィコ横浜で行われたライブから、3月13日公演の模様を収録。このライブには金澤ダイスケ（フジファブリック）、下村亮介（the chef cooks me）、塩塚モエカ（羊文学）、畳野彩加（Homecomings）、ROTH BART BARON、井上陽介（Turntable Films）がゲスト出演し、アジカンの25周年に華を添えた。
Blu-rayの初回限定盤には3月12日公演のライブ映像やゲストアーティストのインタビューなどで構成された映像「ASIAN KUNG-FU GENERATION 25th Anniversary Tour 2021“More Than a Quarter-Century“Live Film“Y...Yes Be Alright”」を追加収録。80ページにおよぶブックレットも付属する。
また本作の発売を記念し、12月10日には東京・ユナイテッド・シネマ豊洲にて先行上映イベントの開催も決定した。このイベントではメンバー4人とBlu-rayの監督を務めた河合宏樹が登壇し、舞台挨拶を行う。この模様は全国の映画館でも生中継される。
ASIAN KUNG-FU GENERATION「映像作品集18巻 ～25th Anniversary Tour 2021 Special Concert“More Than a Quarter-Century”2022.03.13～」収録内容
DISC 1
ASIAN KUNG-FU GENERATION 25th Anniversary Tour 2021 Special Concert“More Than a Quarter-Century”2022.03.13
01. センスレス
02. Re:Re:
03. アフターダーク
04. 荒野を歩け
05. ループ＆ループ
06. リライト
07. ソラニン
08. 君という花
09. シーサイドスリーピング
10. 夕暮れの紅 w/金澤ダイスケ（フジファブリック）
11. ケモノノケモノ w/金澤ダイスケ（フジファブリック）
12. 夜を越えて
13. 迷子犬と雨のビート w/下村亮介（the chef cooks me）
14. エンパシー w/下村亮介（the chef cooks me）
15. 触れたい 確かめたい w/塩塚モエカ（羊文学）, 下村亮介（the chef cooks me）
16. UCLA w/畳野彩加（Homecomings）, 下村亮介（the chef cooks me）
17. ダイアローグ w/下村亮介（the chef cooks me）
18. 転がる岩、君に朝が降る w/下村亮介（the chef cooks me）
19. You To You w/ROTH BART BARON, 下村亮介（the chef cooks me）
20. フラワーズ w/井上陽介（Turntable Films）, 下村亮介（the chef cooks me）
21. 海岸通り w/井上陽介（Turntable Films）, 下村亮介（the chef cooks me）
＜ENCORE＞
01. 遥か彼方
02. 今を生きて
初回限定盤 DISC 2
ASIAN KUNG-FU GENERATION 25th Anniversary Tour 2021“More Than a Quarter-Century”Live Film“Y...Yes Be Alright”
「ASIAN KUNG-FU GENERATION 25th Anniversary Tour 2021“More Than a Quarter-Century”Live Film“Y...Yes Be Alright”」先行上映イベント
2022年12月10日（土）東京都 ユナイテッド・シネマ豊洲
＜登壇者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION / 河合宏樹