ASIAN KUNG-FU GENERATIONのライブBlu-ray「映像作品集18巻 ~25th Anniversary Tour 2021 Special Concert“More Than a Quarter-Century”2022.03.13~」が12月28日にリリースされる。

本作にはバンド結成25周年記念ツアー「25th Anniversary Tour 2021“Quarter-Century”」のスペシャル版として今年3月に神奈川・パシフィコ横浜で行われたライブから、3月13日公演の模様を収録。このライブには金澤ダイスケ(フジファブリック)、下村亮介(the chef cooks me)、塩塚モエカ(羊文学)、畳野彩加(Homecomings)、ROTH BART BARON、井上陽介(Turntable Films)がゲスト出演し、アジカンの25周年に華を添えた。

Blu-rayの初回限定盤には3月12日公演のライブ映像やゲストアーティストのインタビューなどで構成された映像「ASIAN KUNG-FU GENERATION 25th Anniversary Tour 2021“More Than a Quarter-Century“Live Film“Y...Yes Be Alright”」を追加収録。80ページにおよぶブックレットも付属する。

また本作の発売を記念し、12月10日には東京・ユナイテッド・シネマ豊洲にて先行上映イベントの開催も決定した。このイベントではメンバー4人とBlu-rayの監督を務めた河合宏樹が登壇し、舞台挨拶を行う。この模様は全国の映画館でも生中継される。

ASIAN KUNG-FU GENERATION「映像作品集18巻 ~25th Anniversary Tour 2021 Special Concert“More Than a Quarter-Century”2022.03.13~」収録内容

DISC 1

ASIAN KUNG-FU GENERATION 25th Anniversary Tour 2021 Special Concert“More Than a Quarter-Century”2022.03.13

01. センスレス

02. Re:Re:

03. アフターダーク

04. 荒野を歩け

05. ループ&ループ

06. リライト

07. ソラニン

08. 君という花

09. シーサイドスリーピング

10. 夕暮れの紅 w/金澤ダイスケ(フジファブリック)

11. ケモノノケモノ w/金澤ダイスケ(フジファブリック)

12. 夜を越えて

13. 迷子犬と雨のビート w/下村亮介(the chef cooks me)

14. エンパシー w/下村亮介(the chef cooks me)

15. 触れたい 確かめたい w/塩塚モエカ(羊文学), 下村亮介(the chef cooks me)

16. UCLA w/畳野彩加(Homecomings), 下村亮介(the chef cooks me)

17. ダイアローグ w/下村亮介(the chef cooks me)

18. 転がる岩、君に朝が降る w/下村亮介(the chef cooks me)

19. You To You w/ROTH BART BARON, 下村亮介(the chef cooks me)

20. フラワーズ w/井上陽介(Turntable Films), 下村亮介(the chef cooks me)

21. 海岸通り w/井上陽介(Turntable Films), 下村亮介(the chef cooks me)

<ENCORE>

01. 遥か彼方

02. 今を生きて

初回限定盤 DISC 2

ASIAN KUNG-FU GENERATION 25th Anniversary Tour 2021“More Than a Quarter-Century”Live Film“Y...Yes Be Alright”

「ASIAN KUNG-FU GENERATION 25th Anniversary Tour 2021“More Than a Quarter-Century”Live Film“Y...Yes Be Alright”」先行上映イベント

2022年12月10日(土)東京都 ユナイテッド・シネマ豊洲

<登壇者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / 河合宏樹