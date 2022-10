Aile The Shota×マグ万平「サウナ愛」を語り合う！ 東京で気軽に楽しめるサウナ施設は？

TOKYO FMの生ワイド番組「Blue Ocean」。10月24日(月)の放送は、パーソナリティの住吉美紀に代わり、SKY-HIさん主宰のマネジメント/レーベル「BMSG」所属のシンガーソングライター・Aile The Shota(アイル・ザ・ショウタ)さんがパーソナリティを担当。“プロフェッショナルの素顔に迫る”をテーマに、各界で活躍されている素敵な方々をゲストに迎えて話を伺うコーナー「Blue Ocean Professional supported by あきゅらいず」のゲストは、サウナ大好き芸人・マグ万平さん。今回の放送では、サウナを好きになったきっかけや、東京のおすすめサウナについて語ってくれました。1984年生まれ、福岡県出身のマグ万平さん。プロダクション人力舎所属のお笑い芸人で、サウナに年間350回通うほどの“サウナ大好き芸人”として活躍しています。また、サウナが好きすぎて、都内のサウナで“熱波師”(※サウナ室に入り、タオルであおいで利用客に高温の蒸気を送るサービスを提供する人のこと)としても活躍されていました。サウナ専門番組「マグ万平の のちほどサウナで」では週1ペースでラジオとYouTube配信をおこない、サウナ・スパプロフェッショナルの資格も取得しています。Shota:今回は、サウナー(サウナ好きの呼称)でもある僕がとってもお会いしたかった方をお迎えしています。サウナ大好き芸人のマグ万平さんです!マグ万平:よろしくお願いします!Shota:僕はサウナ初心者ですが、マグ万平さんはサウナ好きにとっては憧れの存在です。マグ万平:いやいや! そう言っていただけてものすごく光栄ですが、リスナーの方はキョトンとされているんじゃないかなと思っています……!Shota:サウナの世界を極めようと思ったきっかけというか、サウナ歴はどのくらいですか?マグ万平:街の銭湯とかにいるサウナ歴30年とかの先輩に比べるとまだまだ若輩者ですが、7~8年ぐらいですね。Shota:すごい! 大先輩です。マグ万平:サウナを武器にしようと思って始めたというより、当時はサウナブームっていうわけでもなかったんですよね。とにかく自分が心地よくて「何!? このご機嫌な遊び!」と思って、ただただサウナに入っていただけです。それで今がある感じですね。Shota:マグ万平さんがスタジオに入ってきたとき、めちゃくちゃいい匂いがしました。マグ万平:Shotaさんに「少しでもサウナな気分を……」と思って(首に)タオルをかけているんですけど、サウナ用のアロマを染み込ませています。Shota:空間がサウナみたいになっていますよね(笑)。マグ万平:Shotaさんにお届けするつもりだったんですけど、匂いに近い僕が一番ととのっていますね。Shota:“ととのう”って言葉も、最近みなさんご存知のワードになりましたよね。僕も最初は「ととのうとは?」と思っていました。友だちとスノーボードに行ったとき、ノリでサウナを初めて体験したのが初のととのいでした。初ととのいの記憶はありますか?マグ万平:あります。“ととのう”もいろんな形があると思うんですけど、僕は普段聴こえない音楽が……こんなこと言っちゃうと「何それ?」って思われるかもしれない(笑)。Shota:たしかに(笑)。マグ万平:銭湯の水風呂から上がったあと、浴槽のヘリに座ってぼーっとしていたんです。普通は男性浴室のおじさんの会話とかシャワーの音がよく聴こえるじゃないですか。でも、そのときだけ遠くの女性浴室の“カランの音”が聞こえたんです。Shota:へええ!マグ万平:ちょっと心地いいというか、血流がゆっくり巡っている、あの感覚がわかったんですよね。それが一番最初ですかね。Shota:(“ととのう”を一度)体験すると、ととのった瞬間がわかりますよね。Shota:サウナのお仕事をされているときは、どんなことを大切にしていますか?マグ万平:サウナの専門番組をやらせていただいているのですが、いろんな施設でロケをさせていただいているんですね。サウナ施設のロケなので、やっぱり施設の良さを伝えなきゃいけないので、自分の意識をハッキリさせないといけないんです。ととのうと、口数が極端に減って語彙力がゼロになるんですよ。Shota:たしかになりますね(笑)。マグ万平:「気持ちいい」「最高」「やべえ」ぐらいしか出ないので、その3種類で勝負しています。Shota:すごい(笑)。マグ万平:番組が始まった頃は、しっかりと意識を持って「こうしゃべろう」って思っていたんですけど、サウナの良さを伝えるには、僕がととのわなきゃダメだと思いました。今は何も考えていません(笑)。Shota:全力でととのう。それが伝わりますよね。マグ万平:ただただ、“サウナを楽しむこと”を一番大事にしています。Shota:僕もいつか絶対にサウナの仕事をしたいです。そのときは、その気持ちを大事にしようと思います。マグ万平:けっこうスタッフさんに怒られるかもしれないです(笑)。Shota:(笑)!Shota:熱波師は、いつ頃から始められたのですか?マグ万平:サウナ代がめちゃくちゃかかるようになったので、サウナ施設でバイトを始めたんです。そこで熱波を始めました。Shota:そうなんですね。僕の友だちも(東京・鶯谷にある東京サウナの有名店)「サウナセンター」でバイトをしていて熱波師をやっていました。マグ万平:東京の名店中の名店じゃないですか! 僕の実家と呼ばせていただいているサウナ施設さんです。Shota:老舗ですよね。マグ万平:お世話になっています!Shota:伝えておきます(笑)。万平さんが今、推したい施設はどこですか?マグ万平:それを言い始めると1時間くらいかかって、生放送が終わっちゃうかもしれないです。Shota:そうですよね(笑)。じゃあ、東京で軽く行ける系は?マグ万平:東京でサクっとでしたら「サウナセンター」です。Shota:「サウナセンター」ゴリ押しの回になってしまいました(笑)。マグ万平:お友だちのお店「サウナセンター」に行ってください。最高でございます!今回代演パーソナリティをつとめたAile The Shota さんの新曲「DEEP」は、10月26日(水)より配信リリース中です。<番組概要>番組名:Blue Ocean放送日時:毎週月~金曜9:00~11:00パーソナリティ:住吉美紀番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/bo/特設サイト:https://www.tfm.co.jp/bo/aky/