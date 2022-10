友達にあげたお菓子を別の人に渡されたら「許せる？」「許せない？」世代で分かれる意見

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。10月26日(水)は、『全国アウト or セーフ審議会』と題して放送。日常生活にある「してもいい」「しないほうがいい」行動をリスナーから募集し、公式ツイッターアカウントでおこなったアンケートの結果を紹介しました。後編の記事では、19歳のリスナーから届いた『友達からもらったお菓子を、別の人に渡すのは?』というお題をもとに語り合ったパーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の意見を紹介します。●前編はこちらこもり校長:これはセーフです!ぺえ教頭:校長もやる?こもり校長:俺もやっちゃう。「もらったやつだから食べて」って言っちゃう(笑)。1人で食べるんじゃなくて、みんなで食べようって。ぺえ教頭:素直に言うってことね。私もセーフだと思うなぁ。そのお菓子がすごく好みだったらもちろんいただくんだけど、「ちょっとちがうかも……」というのは、自分よりもおいしく食べてくれる人にあげたほうがいいのかなって(笑)。こっそり渡したりはする。こもり校長:俺も全然する。でもそこには、もらった人へのリスペクトがちゃんとあるから。ぺえ教頭:そうそうそう、もちろん。ありがたい、という気持ちでいただいてね。逆に、自分があげた物を、その人が他の人にあげても許せる?こもり校長:許せる。「ごめん、(好みを)はずした?」って言う。ぺえ教頭:そうだよね(笑)。でも、お菓子なら許せるけど……。こもり校長:洋服とか? それもいいよ。ぺえ教頭:それも許せるんだ。私はそこまでくると、ちょっと残念な気持ちが出てきちゃうかも。こもり校長:家具とかでもありかな。こもり校長:そうですか……なんでなんだろう?ぺえ教頭:私たち(20代、30代)より10代のほうが、気持ちがピュアなのよ。(笑)。ショックなもんはショックなのよ。こもり校長:そうか。あげた物を誰かに渡されることがね。ぺえ教頭:そうそう。たぶん10代のほうが絆を知ってんのよ。こもり校長:あ~……あと、2次流通する人(もらった物を別の人にあげる人)は礼儀もいるよね。そこは勉強しないとね。ぺえ教頭:そうね。・『カレーをかき混ぜて食べるのって、アウト or セーフ?(15歳)』アウト32.5%、セーフ67.5%・『先生や先輩に対しての相づちに「うんうん」と言うのは、アウト or セーフ?(16歳)』アウト39.8%、セーフ60.2%・『入部から半年間、部員の名前を憶えられていないのは、アウト or セーフ?』アウト45.4%、セーフ54.6%・『専門系の学校に入ったけど、他の道に興味を持ちながら勉強するのは、アウト or セーフ?』アウト7.6%、セーフ92.4%<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/